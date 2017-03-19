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بالأرقام│معدلات التضخم للسلع والخدمات.. «الطعام والصحة في المقدمة»

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بالأرقام│معدلات التضخم للسلع والخدمات.. «الطعام والصحة في المقدمة» بالأرقام│معدلات التضخم للسلع والخدمات.. «الطعام والصحة في المقدمة»

التحرير

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كشف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن معدل التضخم في شهر فبراير الماضي والتي بلغت في المتوسط العام 31.7 %.

وأوضح "الجهاز" في نشرته اليوم الأحد، أن معدل التضخم في الطعام والشراب بلغ 41.7%، وبلغ في السلع والخدمات 36%، بينما بلغ في الرعاية الصحية 35% والأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية 32%.

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وبلغ معدل التضخم في المطاعم والفنادق وفقًا للجهاز 31% وفي النقل والمواصلات 28% وفي المشروبات الكحولية والدخان 25.6% وفي الملابس والأحذية 23.6%.

وفيما يخص الترفيه والثقافة، بلغ معدل التضخم وفقًا لما أعلنه جهاز التعبئة والإحصاء، 17% أما التعليم فبلغ معدل التضخم 13% وفي المسكن والمياه والكهرباء والغاز 7.4% أما الاتصالات السلكية واللاسلكية فبلغ معدل التضخم فيها 1.8%.

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