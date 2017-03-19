هيئة البترول: أرامكو «السعودية» أرسلت أولى شحناتها

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، المهندس عابد عز الرجال: إنه "من المقرر وصول شحنتي بترول محملتين بالسولار من شركة أرامكو السعودية بنهاية مارس الحالي"، مضيفًا أن الشركة أرسلت شحنتي "سولار"خلال اليومين الماضييين، موضحًا أن قيمة شحنات النفط السعودي تتراوح شهريًا ما بين 320 و 340 مليون دولار، وهناك 5 سنوات سماح قبل بدء سداد قيمة النفط.

وأضاف "عز الرجال" في تصريحاته لـ"التحرير"، أن هيئة البترول والنيابات التابعة لها تقوم حاليًا بمراجعة الكميات التي يتم الاحتياج إليها من المنتجات البترولية، منوهًا أنه يتم أيضًا مراجعة كافة شروط كل اتفاقية متعلقة بتوريد المنتجات.

شاهد أيضا

وأكد أن العمل مستمر في حقل ظهر، مشددًا على أن بداية التشغيل بالحقل سيكون قبل نهاية العام الجاري.