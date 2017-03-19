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أرسنال ينضم لصراع الأندية الإنجليزية لضم باركلي

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أرسنال ينضم لصراع الأندية الإنجليزية لضم باركلي أرسنال ينضم لصراع الأندية الإنجليزية لضم باركلي

التحرير

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أوضحت صحيفة "ميرور" البريطانية أن أرسنال سينضم إلى الصراع من أجل ضم روز باركلي، وذلك في حال قرر نادي إيفرتون عرض متوسط ميدانه للبيع الصيف المقبل.

وأوضح مدرب الفريق رونالدو كومان بأن إيفرتون سيطرح باركلي البالغ من العمر 22 عاما للبيع الصيف المقبل إذا لم يجدد اللاعب تعاقده مه النادي، وذلك في ظل تبقي موسم واحد في عقده الحالي مع التوفيز.

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وأشارت الصحيفة البريطانية إلى رغبة كل من تشيلسي وتوتنهام في ضم باركلي لينضم إليهما أرسنال في الصراع، من أجل الحصول على خدمات اللاعب الذي انضم إلى قائمة الإنجليزي هذا الأسبوع استعدادا لمواجهة ألمانيا وليتوانيا.

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التحرير

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