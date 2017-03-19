أخبار عاجلة

قصة «ماريو المصري»: جاسوس استدرجته زينب إلى حبل المشنقة -
الأرصاد الجوية تكشف عن موعد تحسن حالة الطقس -
محافظ القليوبية: اعتماد 80 مليون جنيه لإنشاء محطتي مياه بكفر شكر -
الهدف الثالث لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب أغيري جوركا 2 - 3 -
تعرف على بطاقات التموين التي سيتم ايقافها أول يوليو القادم -
عاجل| مصادر: الجامعات تمنح الطلاب إجازة 3 أيام (السبت والأحد والاثنين) القادمين.. لهذا السبب -
جداول امتحانات جميع المراحل التعليمية في مطروح -
25 ألف ناخب يدلون بأصواتهم في الانتخابات التكميلية بأبو كبير -
«دفاع البرلمان» تطالب الحكومة بتقديم تشريعات لإتمام «التأشيرة الإلكترونية» -
السجيني: توافقنا مع وزير التنمية المحلية لعدم تزكية النواب قيادات الوحدات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

كومان على رادار تشيلسي ومانشستر سيتي

Google+ Print
كومان على رادار تشيلسي ومانشستر سيتي كومان على رادار تشيلسي ومانشستر سيتي

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية عن رصد ناديي مانشستر سيتي وتشيلسي 43 مليون إسترليني من أجل ضم كينجسلي كومان من صفوف بايرن ميونيخ الصيف المقبل.

ويقترب اللاعب الفرنسي من إنهاء فترة إعارته مع بايرن ميونيخ، بعدما قضى موسمين في صفوف العملاق البافاري، مما يعني أن مانشستر سيتي وتشيلسي سيحتاجان للتفاوض مع يوفنتوس من أجل ضم اللاعب الفرنسي.

شاهد أيضا

وبدوره أعرب نادي بايرن ميونيخ عن رغبته في ضم كومان من يوفنتوس بشكل دائم مقابل 18 مليون إسترليني، إلا أن مسؤولو يوفنتوس يدركون جيدا بأنه من الممكن الحصول على مبلغ أعلى من تشيلسي والسيتي خاصة أن اللاعب الفرنسي يمكنه اللعب في العديد من المراكز ما بين الجناح والمهاجم الصريح.

والجدير بالذكر أن جوارديولا سبق وأن عمل مع كومان الموسم الماضي ويرى فيه البديل المناسب للاعب الإسباني خيسوس نافاس، بينما يهدف تشيلسي للتعاقد معه للعب خلف المهاجم الإسباني دييجو كوستا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
جداول امتحانات جميع المراحل التعليمية في مطروح

جداول امتحانات جميع المراحل التعليمية في مطروح

25 ألف ناخب يدلون بأصواتهم في الانتخابات التكميلية بأبو كبير

25 ألف ناخب يدلون بأصواتهم في الانتخابات التكميلية بأبو كبير

«دفاع البرلمان» تطالب الحكومة بتقديم تشريعات لإتمام «التأشيرة الإلكترونية»

«دفاع البرلمان» تطالب الحكومة بتقديم تشريعات لإتمام «التأشيرة الإلكترونية»

السجيني: توافقنا مع وزير التنمية المحلية لعدم تزكية النواب قيادات الوحدات

السجيني: توافقنا مع وزير التنمية المحلية لعدم تزكية النواب قيادات الوحدات