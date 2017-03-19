كومان على رادار تشيلسي ومانشستر سيتي

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كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية عن رصد ناديي مانشستر سيتي وتشيلسي 43 مليون إسترليني من أجل ضم كينجسلي كومان من صفوف بايرن ميونيخ الصيف المقبل.

ويقترب اللاعب الفرنسي من إنهاء فترة إعارته مع بايرن ميونيخ، بعدما قضى موسمين في صفوف العملاق البافاري، مما يعني أن مانشستر سيتي وتشيلسي سيحتاجان للتفاوض مع يوفنتوس من أجل ضم اللاعب الفرنسي.

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وبدوره أعرب نادي بايرن ميونيخ عن رغبته في ضم كومان من يوفنتوس بشكل دائم مقابل 18 مليون إسترليني، إلا أن مسؤولو يوفنتوس يدركون جيدا بأنه من الممكن الحصول على مبلغ أعلى من تشيلسي والسيتي خاصة أن اللاعب الفرنسي يمكنه اللعب في العديد من المراكز ما بين الجناح والمهاجم الصريح.

والجدير بالذكر أن جوارديولا سبق وأن عمل مع كومان الموسم الماضي ويرى فيه البديل المناسب للاعب الإسباني خيسوس نافاس، بينما يهدف تشيلسي للتعاقد معه للعب خلف المهاجم الإسباني دييجو كوستا.