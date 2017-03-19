هاري كين يقترب من خلافة روني

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كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية أن هاري كين سيكون قائد المنتخب الإنجليزي في مونديال روسيا 2018 وما بعده، حيث لم يعد مكان واين روني مضمونا في تشكيل الأسود الثلاثة.

وأوضح ساوثجيت مدرب المنتخب الإنجليزي أن كين يمتلك مواصفات القيادة من خلال امتلاكه شخصية كبيرة في الملعب ويسعى باستمرار إلى التطور، إلى جانب تقديمه مستويات مميزة للغاية مع توتنهام هذا الموسم.

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وأضاف ساوثجيت أنه وعلى الرغم من تواجد كين في الدوري الإنجليزي للموسم الثالث فقط، إلا أنه أثبت قدرته على اللعب في أعلى المستويات من خلال العدد الكبير للأهداف التي يسجلها .

وأشار ساوثجيت إلى امتلاك هاري كين لفكر رائع ويشعر بالسعادة دائما في التحدث أمام اللاعبين، ويمتلك شجاعة كبيرة تؤهله لحمل شارة القيادة، مؤكدا في الوقت ذاته أن أدم لالانا وكريس سمالينج ورحيم سترلينج مرشحين بقوة لحمل شارة القيادة.