الصين تغلق آخر محطة للكهرباء تعمل على الفحم في بكين

بكين (ا ف ب)

اوقفت آخر محطة كبيرة لتوليد الكهرباء تعمل على الفحم عملها في بكين ما يعني ان الكهرباء في العاصمة باتت تؤمن بالغاز فقط، كما ذكرت وكالة انباء الصين الجديدة.

وتعاني العاصمة من تلوث خطير في الجو.

واعلن اغلاق المحطة الحرارية في هوانغنينغ خلال الدورة السنوية للبرلمان التي وعد خلالها رئيس الوزراء لي كه تشيانغ الصينيين بتنقية اجواء البلاد.

والصين اكبر دولة مسببة للتلوث في العالم تعاني من سحب سامة من حين لآخر.

وقالت الوكالة ان بكين هي اول مدينة في الصين يتم تأمين الكهرباء بالكامل فيها بالغاز الطبيعي، ما يحقق واحدا من الاهداف المحددة بالخطة الخمسية للعام 2013 في العاصمة.

ومحطة هوانغنينغ هي رابع محطة يحل محلها مصنع يعمل بالغاز منذ 2013.

وتم اغلاق المحطة ليلا قبيل اصدار البلدية انذارا بتلوث الهواء. ويلف مزيج من الضباب والدخان منذ ايام العاصمة وهو وضع يتوقع ان يستمر الاسبوع المقبل.