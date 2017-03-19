أخبار عاجلة

قصة «ماريو المصري»: جاسوس استدرجته زينب إلى حبل المشنقة -
الأرصاد الجوية تكشف عن موعد تحسن حالة الطقس -
محافظ القليوبية: اعتماد 80 مليون جنيه لإنشاء محطتي مياه بكفر شكر -
الهدف الثالث لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب أغيري جوركا 2 - 3 -
تعرف على بطاقات التموين التي سيتم ايقافها أول يوليو القادم -
عاجل| مصادر: الجامعات تمنح الطلاب إجازة 3 أيام (السبت والأحد والاثنين) القادمين.. لهذا السبب -
جداول امتحانات جميع المراحل التعليمية في مطروح -
25 ألف ناخب يدلون بأصواتهم في الانتخابات التكميلية بأبو كبير -
«دفاع البرلمان» تطالب الحكومة بتقديم تشريعات لإتمام «التأشيرة الإلكترونية» -
السجيني: توافقنا مع وزير التنمية المحلية لعدم تزكية النواب قيادات الوحدات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

الصين تغلق آخر محطة للكهرباء تعمل على الفحم في بكين

Google+ Print
الصين تغلق آخر محطة للكهرباء تعمل على الفحم في بكين الصين تغلق آخر محطة للكهرباء تعمل على الفحم في بكين

مصراوي Masrawy

منجم فحم في مينتوغو قرب بكين في 12 ك1/ديسمبر 2016

بكين (ا ف ب)
اوقفت آخر محطة كبيرة لتوليد الكهرباء تعمل على الفحم عملها في بكين ما يعني ان الكهرباء في العاصمة باتت تؤمن بالغاز فقط، كما ذكرت وكالة انباء الصين الجديدة.

وتعاني العاصمة من تلوث خطير في الجو.

واعلن اغلاق المحطة الحرارية في هوانغنينغ خلال الدورة السنوية للبرلمان التي وعد خلالها رئيس الوزراء لي كه تشيانغ الصينيين بتنقية اجواء البلاد.

والصين اكبر دولة مسببة للتلوث في العالم تعاني من سحب سامة من حين لآخر.

وقالت الوكالة ان بكين هي اول مدينة في الصين يتم تأمين الكهرباء بالكامل فيها بالغاز الطبيعي، ما يحقق واحدا من الاهداف المحددة بالخطة الخمسية للعام 2013 في العاصمة.

ومحطة هوانغنينغ هي رابع محطة يحل محلها مصنع يعمل بالغاز منذ 2013.

وتم اغلاق المحطة ليلا قبيل اصدار البلدية انذارا بتلوث الهواء. ويلف مزيج من الضباب والدخان منذ ايام العاصمة وهو وضع يتوقع ان يستمر الاسبوع المقبل.

#الكلمات المتعلقة

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الأرصاد الجوية تكشف عن موعد تحسن حالة الطقس

الأرصاد الجوية تكشف عن موعد تحسن حالة الطقس

محافظ القليوبية: اعتماد 80 مليون جنيه لإنشاء محطتي مياه بكفر شكر

محافظ القليوبية: اعتماد 80 مليون جنيه لإنشاء محطتي مياه بكفر شكر

الداخلية توفد الأحوال المدنية لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمصرين بالخارج

الداخلية توفد الأحوال المدنية لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمصرين بالخارج

محامٍ بكفر الشيخ يطعن على بروتوكول "القيمة المضافة" بالقضاء الإداري

محامٍ بكفر الشيخ يطعن على بروتوكول "القيمة المضافة" بالقضاء الإداري