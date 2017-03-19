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4 أدوات لا تنساها اذا اضطررت للخروج فى العاصفة الترابية

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4 أدوات لا تنساها اذا اضطررت للخروج فى العاصفة الترابية 4 أدوات لا تنساها اذا اضطررت للخروج فى العاصفة الترابية

مصراوي Masrawy

4 أدوات لا تنساها اذا اضطررت للخروج فى العاصفة الت

كتبت - هاجر حاتم:

تمر هذه الفترة بعاصفة ترابية قوية، مما قد يتسبب في حدوث بعض الأزمات الصحية للكثيرين، مثل حساسية الصدر والأنف، وصعوبة التنفس والسعال، بالإضافة إلى الحساسية الجلدية، لهذا حذر الأطباء من الخروج في هذه الأجواء، ولكن إذا اضطررت للخروج فلا تنسى هذه الأمور، وفقًا لما ذكره موقع wikihow.

-الماء

لا تنسى أن تأخذ معك زجاجة ماء أثناء الخروج، فمن شأنها تهدئة حالات السعال القوية التي تحدث بفعل التراب.

-النظارة

تعتبر النظارة الشمسية عازل جيد لعينيك من الأتربة القوية.

-الكمامة

إذا زادت حدة العواصف الترابية، ينصح دائمًا بارتداء الكمامة، حتى وإن لم تكن لديك حساسية، فهي تقي من الإصابة بالأمراض.

-الكوفية "الشال"

إذا لم تفضل ارتداء الكمامة، فالشال القطني هو الحل الأمثل لوضع حول رقبتك وفمك وأنفك، ليقلل من حدة تأثير الرياح الترابية عليك.

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