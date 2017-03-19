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تفاصيل الإيقاع بعصابة "تثبيت" المواطنين في البدرشين

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تفاصيل الإيقاع بعصابة "تثبيت" المواطنين في البدرشين تفاصيل الإيقاع بعصابة "تثبيت" المواطنين في البدرشين

مصراوي Masrawy

تفاصيل الإيقاع بعصابة تثبيت

كتب - محمد شعبان:

نجحت أجهزة الأمن بالجيزة، اليوم الأحد، في الإيقاع بتشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في وقائع السرقة بالإكراه.

تعددت بلاغات السرقة أمام اللواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة، فكلف مساعده لقطاع الجنوب اللواء مصطفى عناني، واللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، بكشف ملابساتها.

وتوصلت تحريات العميد ناجي كامل، رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، إلى أن 3 عاطلين، كونوا عصابة للسرقة تحت تهديد السلاح.

وأعد العميد خالد فهمي، مأمور قسم البدرشين، خطة محكمة للإيقاع بالمتهمين، وتم ضبطهم بأحد الأكمنة، وأقروا بصحة التحريات، وارتكاب 3 وقائع مختلفة، وأرشدوا عن أماكن ارتكابها، ومكان إخفاء المسروقات.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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