أخبار عاجلة

قصة «ماريو المصري»: جاسوس استدرجته زينب إلى حبل المشنقة -
الأرصاد الجوية تكشف عن موعد تحسن حالة الطقس -
محافظ القليوبية: اعتماد 80 مليون جنيه لإنشاء محطتي مياه بكفر شكر -
الهدف الثالث لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب أغيري جوركا 2 - 3 -
تعرف على بطاقات التموين التي سيتم ايقافها أول يوليو القادم -
عاجل| مصادر: الجامعات تمنح الطلاب إجازة 3 أيام (السبت والأحد والاثنين) القادمين.. لهذا السبب -
جداول امتحانات جميع المراحل التعليمية في مطروح -
25 ألف ناخب يدلون بأصواتهم في الانتخابات التكميلية بأبو كبير -
«دفاع البرلمان» تطالب الحكومة بتقديم تشريعات لإتمام «التأشيرة الإلكترونية» -
السجيني: توافقنا مع وزير التنمية المحلية لعدم تزكية النواب قيادات الوحدات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

ضبط صاحب محل لحيازته أسلاك كهربائية مغشوشة في المعادي

Google+ Print
ضبط صاحب محل لحيازته أسلاك كهربائية مغشوشة في المعادي ضبط صاحب محل لحيازته أسلاك كهربائية مغشوشة في المعادي

مصراوي Masrawy

ضبط صاحب محل لحيازته أسلاك كهربائية مغشوشة

كتب - علاء عمران:

تمكن ضباط الإدارة العامة لشرطة ، اليوم الأحد، من ضبط صاحب محل لحيازته ١١ألف قطعة ومتر أسلاك كهربائية مغشوشة ومقلدة العلامات التجارية في المعادي.

كانت معلومات وردت إلى اللواء ياسر صابر، مدير شرطة التموين، مفادها قيام مالك محل غير مرخص لتجارة الأدوات الكهربائية، الكائن بدائرة قسم شرطة المعادي، بحيازة وتجميع كميات كبيرة من الخراطيم والأسلاك والأدوات الكهربائية الخالية من أية مستندات تفيد مشروعية حيازتها أومصدرها "مجهولة المصدر" المغشوشة والمقلدة لكبرى الماركات " بتشينو، فينوس، علاء الدين، السويدي" لطرحها للبيع للجمهور مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بهدف تحقيق أرباحا طائلة غير مشروعة.

وقام ضباط الإدارة، بمداهمة المحل المتحري عنه وتم ضبطه و7800 متر أسلاك كهربائية "مغشوشة ومقلدة وتحمل علامة "السويدي"، 2655 متر خراطيم كهربائية "مغشوشة ومقلدة وتحمل علامة "علاء الدين"، 849 قطعة أدوات كهربائية" مفتاح، لمبات" مغشوشة ومقلدة وتحمل علامات "بتشينو، وفينوس".

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تعرف على بطاقات التموين التي سيتم ايقافها أول يوليو القادم

تعرف على بطاقات التموين التي سيتم ايقافها أول يوليو القادم

الحكومة : إيقاف العمل بالبطاقات التموينية غير الصحيحة وعلى المواطنين سرعة إجراء الآتي

الحكومة : إيقاف العمل بالبطاقات التموينية غير الصحيحة وعلى المواطنين سرعة إجراء الآتي

«بقالي الإسكندرية» يشكون من الأرز الهندي.. والتموين: ضروري

«بقالي الإسكندرية» يشكون من الأرز الهندي.. والتموين: ضروري

الأخبار - لجنة تنقية بطاقات التموين تطالب المواطنين بتحديث بياناتهم حتى 30 يونيو القادم

الأخبار - لجنة تنقية بطاقات التموين تطالب المواطنين بتحديث بياناتهم حتى 30 يونيو القادم