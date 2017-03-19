ضبط صاحب محل لحيازته أسلاك كهربائية مغشوشة في المعادي

كتب - علاء عمران:

تمكن ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين، اليوم الأحد، من ضبط صاحب محل لحيازته ١١ألف قطعة ومتر أسلاك كهربائية مغشوشة ومقلدة العلامات التجارية في المعادي.

كانت معلومات وردت إلى اللواء ياسر صابر، مدير شرطة التموين، مفادها قيام مالك محل غير مرخص لتجارة الأدوات الكهربائية، الكائن بدائرة قسم شرطة المعادي، بحيازة وتجميع كميات كبيرة من الخراطيم والأسلاك والأدوات الكهربائية الخالية من أية مستندات تفيد مشروعية حيازتها أومصدرها "مجهولة المصدر" المغشوشة والمقلدة لكبرى الماركات " بتشينو، فينوس، علاء الدين، السويدي" لطرحها للبيع للجمهور مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بهدف تحقيق أرباحا طائلة غير مشروعة.

وقام ضباط الإدارة، بمداهمة المحل المتحري عنه وتم ضبطه و7800 متر أسلاك كهربائية "مغشوشة ومقلدة وتحمل علامة "السويدي"، 2655 متر خراطيم كهربائية "مغشوشة ومقلدة وتحمل علامة "علاء الدين"، 849 قطعة أدوات كهربائية" مفتاح، لمبات" مغشوشة ومقلدة وتحمل علامات "بتشينو، وفينوس".