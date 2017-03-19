سيدة البدرشين.. جمعت بين زوجين خليجيين في وقت واحد من أجل المال

كتب - محمد شعبان:

تكثف أجهزة الأمن بالجيزة جهودها؛ لكشف ملابسات جمع سيدة بين زوجين خليجيين بمركز البدرشين.

تلقى اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارا من مساعده لقطاع الجنوب اللواء مصطفى عناني، بتقدم سعودي الجنسية ببلاغ ضد زوجته يتهمها بالجمع بين زوجين.

وكشفت تحريات العميد خالد فهمي، مأمور قسم البدرشين، أن ربة منزل تبلغ من العمر 38 عاما، جمعت بين زوجين، خلال فترة لا تتجاوز الـ 3 أشهر، من أجل جمع المال، حيث أنها تزوجت من سعودي الجنسية ومكث معها شهرين في مصر، وسافر بعدها إلى دولته، ثم علم أنها تزوجت من مواطن سعودي أخر لمدة 3 أيام وهي ما زالت في عصمته.

وكلف اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، العميد ناجي كامل، رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، بعمل التحريات اللازمة حول الواقعة.