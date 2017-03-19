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وصول جثمان شهيد العريش "محمود عبادي" مطار الأقصر العسكري

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وصول جثمان شهيد العريش "محمود عبادي" مطار الأقصر العسكري وصول جثمان شهيد العريش "محمود عبادي" مطار الأقصر العسكري

مصراوي Masrawy

وصول جثمان شهيد العريش

الأقصر - محمد محروس:

وصل الى مطار الأقصر العسكرى، اليوم الأحد، جثمان الشهيد مجند محمود عبادي محمود، 20 سنة، ابن قرية ترعة ناصر بمركز إسنا، الذي استشهد بالأمس، إثر عملية إرهابية بالعريش راح ضحيتها 5 من أبناء القوات المسلحة.

وكان فى استقبال الجثمان بالمطار الدكتور محمد بدر، محافظ الأقصر، واللواء عصام الحملي، مدير الأمن، وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية.

وتوجه المشيعون بالجثمان لمسقط رأسه ليدفن بمدافن العائلة بقرية ترعة ناصر بمركز إسنا.

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