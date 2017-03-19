بالصور- وزير الشباب يوافق على إضافة "الحافز الرياضي" لمجموع طلاب الثانوية

مصراوي Masrawy

كتبــ محمود مصطفى:

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها رقم "65" الصادر فى الـ19 من مارس الجاري، تعديل قرار المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة، رقم "1184" لعام 2004 بشأن حافز التفوق الرياضى لطلاب الثانوية العامة.

ونص التعديل على منح الطلاب والطالبات الناجحين في شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة وما يعادلها من الشهادات الأجنبية ودبلومات المدارس الثانوية الفنية بنظاميها" ثلاث وخمس سنوات"، من داخل جمهورية مصر العربية، الحاصلون على بطولات رياضية أو دورات رياضية درجات التفوق الرياضى، وتضاف إلى المجموع الكلي طبقا لقرار وزير التربية والتعليم رقم 206 لعام 2016.

ونص التعديل على منح الطلاب والطالبات الناجحين في شهادة إتمام العام الدراسي، شهادة التفوق الدراسي، موضحًا بها "اسم اللاعب ونوع البطولة أو الدورة والمركز الحاصل عليه ودرجات الحافز التي يستحقها طبقًا للمادة الأولى من قرار وزير التربية والتعليم رقم 206 لعام 2016".

وفيما يلي نص القرار: