للرجال .. تناول "البروكلي" يوميا يقيك من السرطان

نيويورك- (أ ش أ):

توصل العلماء في جامعة "أوريجون" الأمريكية إلى احتواء البروكلي على مركب كبريتي عضوي، وهو مركب غذائي يعمل على المساعدة في الوقاية من الإصابة بسرطان البروستاتا، وهو ما يعد خطوة هامة في وضع استراتيجية لإمكانية الوقاية من فرص الإصابة بالمرض.

وتوفر النتائج المتوصل إليها إلى فاعلية مركب (lncRNAs)في لعب دور حاسم في تطوير ونمو الخلايا وحماية من انتشار الأورام الخبيثة.

كما تشدد الأبحاث على أن هذا المركب يتواجد بالآلاف في البروكلي ويلعب دورا رئيسيا في تنمية بيولوجيا الخلية في كثير من الأحيان عن طريق التحكم في الجينات قيد التشغيل.

كما أظهرت الدراسة فاعلية مركب (lncRNAs) في مكافحة ليس فقط سرطان البروستاتا بل أيضا القولون والرئة.