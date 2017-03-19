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قصة «ماريو المصري»: جاسوس استدرجته زينب إلى حبل المشنقة
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الأربعاء 12 أبريل 2017 07:47 مساءً
الأرصاد الجوية تكشف عن موعد تحسن حالة الطقس
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الأربعاء 12 أبريل 2017 07:45 مساءً
محافظ القليوبية: اعتماد 80 مليون جنيه لإنشاء محطتي مياه بكفر شكر
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الأربعاء 12 أبريل 2017 07:45 مساءً
الهدف الثالث لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب أغيري جوركا 2 - 3
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الأربعاء 12 أبريل 2017 07:39 مساءً
تعرف على بطاقات التموين التي سيتم ايقافها أول يوليو القادم
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الأربعاء 12 أبريل 2017 07:35 مساءً
عاجل| مصادر: الجامعات تمنح الطلاب إجازة 3 أيام (السبت والأحد والاثنين) القادمين.. لهذا السبب
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الأربعاء 12 أبريل 2017 07:30 مساءً
جداول امتحانات جميع المراحل التعليمية في مطروح
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الأربعاء 12 أبريل 2017 07:29 مساءً
25 ألف ناخب يدلون بأصواتهم في الانتخابات التكميلية بأبو كبير
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الأربعاء 12 أبريل 2017 07:29 مساءً
«دفاع البرلمان» تطالب الحكومة بتقديم تشريعات لإتمام «التأشيرة الإلكترونية»
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الأربعاء 12 أبريل 2017 07:29 مساءً
السجيني: توافقنا مع وزير التنمية المحلية لعدم تزكية النواب قيادات الوحدات
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الأربعاء 12 أبريل 2017 07:29 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
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برشلونة في مواجهة فالنسيا - انريكي اعرف اليوفي جيدا
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الأحد 19 مارس 2017 11:31 صباحاً
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