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جنازتان في أسوان والأقصر لشهيد العريش

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جنازتان في أسوان والأقصر لشهيد العريش جنازتان في أسوان والأقصر لشهيد العريش

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الشهيد محمود عبادي محمود

أسوان ـ إيهاب عمران
ينتظر أهالي قرية السباعية بأسوان وقرية ترعة ناصر بإسنا، وصول جثمان الشهيد محمود عبادي محمود، الذي استشهد مساء أول أمس الجمعة في إحدى العمليات الإرهابية بالعريش.

وستقام للشهيد محمود جنازتان؛ الأولى بقرية السباعية بمركز إدفو، بلدة والدته ومقر إقامته، والثانية في قرية ترعة ناصر، بلد والده، التابع لمركز إسنا بمحافظة الأقصر، ودفنه بمقابر أسرة والده في إسنا.

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