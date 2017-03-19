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"تموين بورسعيد" تحذر المواطنين من وقف صرف المقررات

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"تموين بورسعيد" تحذر المواطنين من وقف صرف المقررات "تموين بورسعيد" تحذر المواطنين من وقف صرف المقررات

مصراوي Masrawy

السلع التموينية

بورسعيد – طارق الرفاعي:

طالب مجدي الخضر، وكيل مديرية تموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، اليوم الأحد، المواطنين بسرعة تحديث البيانات الخاصة بالبطاقة التموينية، حتي لا يفاجئ صاحب البطاقة بوقف صرف المقررات التموينية.

وأشار "الخضر"، في تصريحات صحفية، إلى أن التأكد من حاجة البطاقة للتحديث من عدمه يتم من خلال التأكد عند صرف المقررات التموينية بعدم وجود كلمة تحديث بيانات عند الحصول على "البون" النهائي للصرف، وفي حالة وجود كلمة تحديث بيانات عند صرف فعلى المواطن التوجه إلى أقرب مكتب تمويني للحصول على استمارة ملء البيانات وتسليمها إلى أقرب مكتب بريد.

وأكد وكيل مديرية التموين أن ذلك يأتي بناء على تعليمات وزارة التموين في إطار حرص الوزارة على وصول الدعم إلى مستحقيه في منظومتي السلع التموينية والخبز ولاستمرار صرف الدعم للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية.

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