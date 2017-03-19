بوخارست تقيم مهرجانا عالميا للقهوة

بوخارست- (أ ش أ):

ينظم مهرجان بوخارست للقهوة في العاصمة الرومانية أواخر الشهر الحالي ويشارك فيه المتخصصون في هذه الصناعة، فضلا عن محبي القهوة من داخل البلاد وخارجها.

وذكر موقع "رومانيا-إنسايدر" الإخباري أن فاعليات المهرجان تستمر على مدى أربعة أيام من 30 مارس وحتى 2 أبريل المقبل.

يشارك فيه منتجو القهوة والمستوردون المحليون والدوليون، من خلال دورات تدريب وورش عمل وعروض عن العديد من المنتجات المتعلقة بالقهوة.

وأشار الموقع إلى أنه سيتم تنظيم عدة مسابقات خلال المعرض عن أنواع القهوة مع مشاركات دولية.​