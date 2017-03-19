أخبار عاجلة

قصة «ماريو المصري»: جاسوس استدرجته زينب إلى حبل المشنقة -
الأرصاد الجوية تكشف عن موعد تحسن حالة الطقس -
محافظ القليوبية: اعتماد 80 مليون جنيه لإنشاء محطتي مياه بكفر شكر -
الهدف الثالث لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب أغيري جوركا 2 - 3 -
تعرف على بطاقات التموين التي سيتم ايقافها أول يوليو القادم -
عاجل| مصادر: الجامعات تمنح الطلاب إجازة 3 أيام (السبت والأحد والاثنين) القادمين.. لهذا السبب -
جداول امتحانات جميع المراحل التعليمية في مطروح -
25 ألف ناخب يدلون بأصواتهم في الانتخابات التكميلية بأبو كبير -
«دفاع البرلمان» تطالب الحكومة بتقديم تشريعات لإتمام «التأشيرة الإلكترونية» -
السجيني: توافقنا مع وزير التنمية المحلية لعدم تزكية النواب قيادات الوحدات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. مصراوي Masrawy

بوخارست تقيم مهرجانا عالميا للقهوة

Google+ Print
بوخارست تقيم مهرجانا عالميا للقهوة بوخارست تقيم مهرجانا عالميا للقهوة

مصراوي Masrawy

بوخارست تقيم مهرجانا عالميا للقهوة

بوخارست- (أ ش أ):

ينظم مهرجان بوخارست للقهوة في العاصمة الرومانية أواخر الشهر الحالي ويشارك فيه المتخصصون في هذه الصناعة، فضلا عن محبي القهوة من داخل البلاد وخارجها.

وذكر موقع "رومانيا-إنسايدر" الإخباري أن فاعليات المهرجان تستمر على مدى أربعة أيام من 30 مارس وحتى 2 أبريل المقبل.

يشارك فيه منتجو القهوة والمستوردون المحليون والدوليون، من خلال دورات تدريب وورش عمل وعروض عن العديد من المنتجات المتعلقة بالقهوة.

 وأشار الموقع إلى أنه سيتم تنظيم عدة مسابقات خلال المعرض عن أنواع القهوة مع مشاركات دولية.​

#الكلمات المتعلقة

اشترك في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة لتتعرف أكثر على " عالم المرأة"إضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الأرصاد الجوية تكشف عن موعد تحسن حالة الطقس

الأرصاد الجوية تكشف عن موعد تحسن حالة الطقس

محافظ القليوبية: اعتماد 80 مليون جنيه لإنشاء محطتي مياه بكفر شكر

محافظ القليوبية: اعتماد 80 مليون جنيه لإنشاء محطتي مياه بكفر شكر

الداخلية توفد الأحوال المدنية لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمصرين بالخارج

الداخلية توفد الأحوال المدنية لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمصرين بالخارج

محامٍ بكفر الشيخ يطعن على بروتوكول "القيمة المضافة" بالقضاء الإداري

محامٍ بكفر الشيخ يطعن على بروتوكول "القيمة المضافة" بالقضاء الإداري