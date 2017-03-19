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وزير الدفاع ينيب قادة الجيوش لوضع الزهور على نصب الجندي المجهول

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وزير الدفاع ينيب قادة الجيوش لوضع الزهور على نصب الجندي المجهول وزير الدفاع ينيب قادة الجيوش لوضع الزهور على نصب الجندي المجهول

التحرير

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أناب الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي قادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية في وضع أكاليل الزهور على قبر الجندي المجهول بمناسبة الاحتفال بالذكرى لتحرير طابا.

حيث قام اللواء أح ناصر محمد عاصي قائد الجيش الثاني الميداني يرافقة اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول لشهداء الجيش الثاني وقراءة الفاتحة ترحما على أرواحهم الطاهرة.

وفي نطاق الجيش الثالث الميداني قام اللواء أح محمد رأفت الدش قائد الجيش الثالث الميداني يرافقه اللواء أحمد محمد حامد محافظ السويس ومدير الأمن بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول لشهداء الجيش الثالث الميداني .

وفي المنطقة المركزية العسكرية قام اللواء أح أيمن عبد الحميد عامر قائد المنطقة يرافقة المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة ومدير الأمن بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول لشهداء المنطقة المركزية العسكرية.

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وقام اللواء أح شريف فهمي بشارة قـائد المنطقة الغربية العسكرية يرافقه اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح ومدير الأمن بوضع أكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول لشهداء المنطقة الغربية.

وفي نطاق المنطقة الشمالية العسكرية قام اللواء أح محمد لطفي محمد قائد المنطقة يرافقة الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية ومدير الأمن بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول لشهداء المنطقة الشمالية العسكرية.

كما قام اللواء أح شريف سيف الدين حسين قائد المنطقة الجنوبية العسكرية يرافقه المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول لشهداء المنطقة الجنوبية العسكرية وقراءة الفاتحة ترحماً على أرواحهم الطاهرة.

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التحرير

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