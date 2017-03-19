البنا يطير إلى موريتانيا لبحث سبل التعاون الزراعي

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غادر الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، القاهرة، متجهًا إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط، للمشاركة في اجتماعات اللجان المصرية الموريتانية المشتركة، في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والصيد البحري.

وقال البنا، في تصريحات صحفية قبيل مغادرته البلاد، إنه من المقرر أن يلتقي خلال زيارته موريتانيا، وزراء الزراعة، والبيطرة، والصيد والاقتصاد البحري الموريتانيين، كما سيلتقي الوفد المرافق له من الخبراء وقيادات وزارة الزراعة، مع نظرائهم من الجانب الموريتاني، لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك في مجالات التعاون بين البلدين، في قطاع الزراعة.

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وأضاف وزير الزراعة أن مجالات التعاون التي من المقرر التباحث فيها بين الجانبين: تأسيس قطيع جاموس مصري في موريتانيا، كذلك استيراد الأسماك، وتنمية الثروة السمكية والاستزراع والصيد البحري، فضلًا عن تبادل الخبرات العلمية في مجال التدريب في عدد من المجالات الخاصة بالزراعة، والبحث العلمي الزراعي، بعقد دورات تدريبية للموريتانيين بالمركز الدولي للزراعة في مصر.

وأشار البنا إلى أن ذلك يأتي دعمًا للعلاقات التاريخية القوية والطيبة التي تربط بين الدولتين، بما يأتي في مصلحة الشعبين الشقيقين.