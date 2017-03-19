الإسكان تنفذ مشروعات تنموية في جنوب سيناء بمليار جنيه

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن جهاز تعمير سيناء التابع للجهاز المركزي للتعمير، يقوم بتنفيذ وطرح مشروعات تنموية وخدمية مختلفة بمحافظة جنوب سيناء، بإجمالي استثمارات حوالي مليار جنيه.

وبالنسبة لمشروعات الطرق، أكد مدبولي أنه يجري تنفيذ وطرح إنشاء ورصف طرق بطول 90 كم، بتكلفة 172.5 مليون جنيه، موضحًا أنه يجري تنفيذ استكمال إنشاء ورصف الطرق الداخلية بمدينة دهب "مرحلة ثالثة"، بطول 17 كم، وبلغت نسبة التنفيذ 85 %، وإنشاء ورصف وتأهيل طرق داخلية، وازدواج مدخل مدينة طور سيناء من اتجاه كمين الوادي، بطول 3.5 كم، وبلغت نسبة التنفيذ 34 %، وإنشاء ورصف طريق يربط بين تجمع أبوغراقد وتجمع وادي مكتب "مرحلة أولى"، بطول 14 كم، وبلغت نسبة التنفيذ 9 %.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم إنشاء ورصف طرق داخلية بمدينة شرم الشيخ، ورفع كفاءة الطريق الساحلي المزدوج بطول 6 كم وعرض 4 أمتار لكل حارة، بنبق بمدينة شرم الشيخ، وإنشاء ورصف مدخل وساحة الاختبار بمبنى وحدة مرور ومنطقة مسجد الصحابة بشرم الشيخ، وبلغت نسبة التنفيذ 98 %، وإنشاء ورصف الطرق الداخلية بالإسكان الاجتماعي (1488 وحدة) بمدينة طور سيناء، والإسكان الاجتماعي (368 وحدة) بمدن: رأس سدر، أبوزنيمة، أبورديس، بينما يجري طرح إنشاء ورصف طريق الطور / وادي ميعر، بطول 20 كم، وإنشاء ورصف الطرق الداخلية، بمدن: طور سيناء، أبوزنيمة، أبورديس.

وعلى صعيد مشروعات الإسكان البدوي، أضاف وزير الإسكان، أنه يجري تنفيذ 90 منزلاً بدوياً بقريتى المروة والحمامى بسانت كاترين، والجهتين الشرقية والغربية بقرية الوادي بمدينة طور سيناء، بينما يجرى طرح تنفيذ 60 منزلاً بدوياً بقرية الجبيل بمدينة طور سيناء، وتبلغ تكلفة تلك المنازل 24.5 مليون جنيه.

وأوضح المهندس محمد ناصر، رئيس الجهاز المركزى للتعمير أنه يجري تنفيذ مشروعات ومبان خدمية بتكلفة 408.5 مليون جنيه، وتشمل: مشروع معالجة مخاطر انهيار هضبة أم السيد بمدينة شرم الشيخ، حيث يتم معالجة تشققات الهضبة، من خلال ملء الفراغات والتشققات، وأعمال تدعيم باستخدام مسامير صخر، وأعمال شبك صلب ورش خرسانة، وأعمال صرف صحي، وبلغت نسبة التنفيذ 48 %، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ مارس 2018، ومشروعات البنية التحتية (مياه شرب – صرف صحي – كهرباء – طرق) لـ600 قطعة بالرويسات، وتخطيط الموقع العام وعمل "تنسيق الموقع" للاستاد الرياضي بطور سيناء، وبلغت نسبة التنفيذ 95 %.

شاهد أيضا

ولفت إلى أنه يتم إنشاء نقاط لصرف مياه الأمطار (10 غرف)، وبلغت نسبة التنفيذ 55 %، وإنشاء مبنى مديرية الطرق والنقل بمدينة طور سيناء، وبلغت نسبة التنفيذ 55 %، وإنشاء 3 مخابز آلية بمناطق: (توشكى، التجارية، حى الزهراء + خط إنتاج بطور سيناء)، وبلغت نسبة التنفيذ 50 %، وتطوير وتوسعة المجزر نصف الآلي للماشية بمدينة طور سيناء، وبلغت نسبة التنفيذ 25 %، واستكمال مضمار الهجن بشرم الشيخ "مرحلة ثانية" وبلغت نسبة التنفيذ 35 %.

وبدوره، أشار المهندس محمد السقا، رئيس جهاز تعمير سيناء، إلى أنه يجري تنفيذ مشروعات كهرباء بتكلفة 99 مليون جنيه، حيث يجري تنفيذ وطرح أعمال تدعيم وتوصيل التيار الكهربائي لـ(بعض التجمعات والطرق بمحافظة جنوب سيناء – بعض التجمعات بمدينة أبوزنيمة من غرفة المطلة وحتى قرية أم دريم "الرملة 2" – بعض التجمعات بمدينة شرم الشيخ "تجمع خريزة" – الجبيل والطور والمنطقة ما بين شاطئ القمر وحاجز السيل بمدينة طور سيناء – وتجمعات الرملة 1، 3، 4، بمدينة أبوزنيمة).

كما يجري تنفيذ عدد من مشروعات التنمية المتكاملة، بتكلفة 96 مليون جنيه، وتشمل: إنشاء 14 مزرعة متكاملة بتجمعات محافظة جنوب سيناء (تم الانتهاء من 11 مزرعة ويجري الانتهاء من 3 مزارع)، ومزرعة شباب الطور النموذجية على مساحة 100 فدان للاستزراع السمكي، ومنفذ بيع واستراحة عاملين ودار مناسبات بالبدع بأبوزنيمة، واستراحة عاملين بتجمع الرينة برأس سدر، ومنفذ بيع بقرية أبو صويرة برأس سدر، و24 وحدة بمدينة طابا، ودار مناسبات ملحق بها منفذ بيع بتجمع المراخ بمدينة طابا، وتم الانتهاء من تنفيذ دار مناسبات ملحق بها منفذ بيع بتجمعي (مكتب – أبو غراقد 1)، واستراحة عاملين بتجمعي أبو غراقد (1، 2)، حسب السقا.

وأوضح السقا أن الجهاز انتهى من تنفيذ 1500 وحدة سكنية كاملة المرافق والتشطيبات، بمدن: رأس سدر، أبو زنيمة، أبو رديس، طور سيناء، شرم الشيخ، دهب، نويبع، وسانت كاترين.