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انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي للنقل البحري بالإسكندرية

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انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي للنقل البحري بالإسكندرية انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي للنقل البحري بالإسكندرية

التحرير

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انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات (مارلوج 6) الذي تعقده الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إحدى المنظمات المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية بمدينة الإسكندرية

وخلال كلمته أكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إن المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات "مارلوج 6" الذي ينظمه مركز البحوث والاستشارات لقطاع النقل البحري ومعهد تدريب الموانئ التابعين للأكاديمية وبالتعاون مع الاتحاد الدولي للموانئ والمرافق (IAPH) ومؤسسة ميناء فالينسيا – إسبانيا بالإضافة إلى هيئة قناة السويس يأتي تحت عنوان "التكامل العالمي للموانئ - الفرص المستقبلية"

وأضاف رئيس الأكاديمية العربية، أن المؤتمر يهدف إلى جذب المتخصصين والمهتمين بكل ما يتعلق بنواحي التنمية المستدامة في تطوير وإدارة البيئة والموانئ البحرية من قبل الجهات المشاركة بالمؤتمر. 

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 كما يشارك في المؤتمر عدد من الدول العربية والأجنبية وهي: ( - الجزائر - البحرين - العراق - سوريا – تونس – الإمارات – – اليمن – الكويت – لبنان – عمان – فلسطين – المغرب – الأردن – قطر – كينيا - السودان – موريتانيا – نيجيريا - الصومال - أثيويبا - جيبوتى – جزر القمر- الصين – الدنمارك – اليونان – الهند – إيطاليا – هولندا – سنغافورة – أسبانيا – السويد – تركيا – المملكة المتحدة – الولايات المتحدة الأمريكية - بنما).
 
 ويسعى المؤتمر إلى مناقشة إستراتيجيات تكامل الموانئ وأنشطتها وفرصة اندماجها إقليمياً وعالمياً في الاقتصاد العالمي لتحقيق زيادة القدرات التنافسية وكفاءة الخدمات اللوجيستية في ظل تحديات ومتطلبات سلاسل الإمداد العالمية واتفاقيات تيسير التجارة والنقل بين الدول، كما يهدف (مارلوج 6) إلى طرح الفرص لتبادل الأنشطة الاستثمارية المختلفة للتكامل بين الموانئ إقليمياً أو دوليا.

ورصدت "التحرير" غياب السفير أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس والدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

يذكر أن المؤتمر الدولي للنقل واللوجيستيات، يعقد تحت رعاية أمين عام جامعة الدول العربية ووزير النقل، وكان من المقرر حضور الفريق مهاب مميش والدكتور أحمد درويش.

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التحرير

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