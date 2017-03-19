أخبار عاجلة

قصة «ماريو المصري»: جاسوس استدرجته زينب إلى حبل المشنقة -
الأرصاد الجوية تكشف عن موعد تحسن حالة الطقس -
محافظ القليوبية: اعتماد 80 مليون جنيه لإنشاء محطتي مياه بكفر شكر -
الهدف الثالث لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب أغيري جوركا 2 - 3 -
تعرف على بطاقات التموين التي سيتم ايقافها أول يوليو القادم -
عاجل| مصادر: الجامعات تمنح الطلاب إجازة 3 أيام (السبت والأحد والاثنين) القادمين.. لهذا السبب -
جداول امتحانات جميع المراحل التعليمية في مطروح -
25 ألف ناخب يدلون بأصواتهم في الانتخابات التكميلية بأبو كبير -
«دفاع البرلمان» تطالب الحكومة بتقديم تشريعات لإتمام «التأشيرة الإلكترونية» -
السجيني: توافقنا مع وزير التنمية المحلية لعدم تزكية النواب قيادات الوحدات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

توفير 400 فرصة عمل للمبرمجين في معرض «وظَف» برعاية الاتصالات

Google+ Print
توفير 400 فرصة عمل للمبرمجين في معرض «وظَف» برعاية الاتصالات توفير 400 فرصة عمل للمبرمجين في معرض «وظَف» برعاية الاتصالات

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

نظم اليوم، موقع "وظف"، منصة التوظيف في السوق المصري الجولة الثانية من معرض التوظيف لمبرمجي تطبيقات الموبايل، بأحد الفنادق بالقاهرة الجديدة، والذي ترعاه ترعاه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع شركة جوجل.
 
وقالت دينا خضر، مدير برامج التسويق في "وظَّف": إن "المعرض شهد مشاركة واسعة من جانب الباحثين عن العمل في هذا المعرض، والذي يعد الوحيد في ، ويستهدف مبرمجي تطبيقات الموبايل، وخلال هذه الدورة استضاف المعرض أكثر من 50 شركة من كبريات شركات التكنولوجيا والشركات الناشئة في مصر، التي وفرت بدورها أكثر من 400 فرصة عمل لمبرمجي تطبيقات الموبايل في مصر.
 
وفي نطاق دعمها المستمر لرواد الأعمال ومبرمجي الموبايل المهتمين بالعمل في الشركات الناشئة، حرصت "وظَّف" في هذه الدورة على إدراج أكبر الشركات الناشئة في مصر والشرق الأوسط مثل Careem، Vezeeta وOtlob، بالإضافة إلى دورها الرئيسي في توفير فرص العمل، حيث ابتكرت طريقة جديدة للتواصل مع زائري المعرض من خلال فريق وظف الاستشاري، والذي يعمل على تقديم الاستشارات المهنية وتوجيه الزائرين لفرص العمل المناسبة لهم.

شاهد أيضا

 وأضافت "خضر" أنه من بين أكثر من خمسة آلاف فرصة عمل متاحة حاليًا على موقع وظَّف، تمثل فرص العمل في مجال تطوير البرمجيات و برمجة الموبايل بالأخص أكثر من 10٪ من قوة السوق المصري.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
قصة «ماريو المصري»: جاسوس استدرجته زينب إلى حبل المشنقة

قصة «ماريو المصري»: جاسوس استدرجته زينب إلى حبل المشنقة

التليفزيون المصري: بيان عاجل للداخلية بعد قليل

التليفزيون المصري: بيان عاجل للداخلية بعد قليل

الداخلية توفد الأحوال المدنية لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمصرين بالخارج

الداخلية توفد الأحوال المدنية لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمصرين بالخارج

صحيفة عبرية: زيارة بابا الفاتيكان وعيد الأقباط المقبل «تحديان» أمام مصر

صحيفة عبرية: زيارة بابا الفاتيكان وعيد الأقباط المقبل «تحديان» أمام مصر