توفير 400 فرصة عمل للمبرمجين في معرض «وظَف» برعاية الاتصالات

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نظم اليوم، موقع "وظف"، منصة التوظيف في السوق المصري الجولة الثانية من معرض التوظيف لمبرمجي تطبيقات الموبايل، بأحد الفنادق بالقاهرة الجديدة، والذي ترعاه ترعاه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع شركة جوجل.



وقالت دينا خضر، مدير برامج التسويق في "وظَّف": إن "المعرض شهد مشاركة واسعة من جانب الباحثين عن العمل في هذا المعرض، والذي يعد الوحيد في مصر، ويستهدف مبرمجي تطبيقات الموبايل، وخلال هذه الدورة استضاف المعرض أكثر من 50 شركة من كبريات شركات التكنولوجيا والشركات الناشئة في مصر، التي وفرت بدورها أكثر من 400 فرصة عمل لمبرمجي تطبيقات الموبايل في مصر.



وفي نطاق دعمها المستمر لرواد الأعمال ومبرمجي الموبايل المهتمين بالعمل في الشركات الناشئة، حرصت "وظَّف" في هذه الدورة على إدراج أكبر الشركات الناشئة في مصر والشرق الأوسط مثل Careem، Vezeeta وOtlob، بالإضافة إلى دورها الرئيسي في توفير فرص العمل، حيث ابتكرت طريقة جديدة للتواصل مع زائري المعرض من خلال فريق وظف الاستشاري، والذي يعمل على تقديم الاستشارات المهنية وتوجيه الزائرين لفرص العمل المناسبة لهم.

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وأضافت "خضر" أنه من بين أكثر من خمسة آلاف فرصة عمل متاحة حاليًا على موقع وظَّف، تمثل فرص العمل في مجال تطوير البرمجيات و برمجة الموبايل بالأخص أكثر من 10٪ من قوة السوق المصري.