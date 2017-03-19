الاستثمار: انطلاق الدورة الثامنة للجنة العليا المصرية اللبنانية غدًا

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تعقد اجتماعات الدورة الثامنة للجنة العليا المصرية اللبنانية بالقاهرة، والتي تستمر حتى 23 مارس الجاري، حيث تنعقد اجتماعات الخبراء من الجانبين يومي غدًا وبعد غد، وتترأس سحر نصر، الأربعاء المقبل، الجانب المصري في اللجنة الوزارية المصرية اللبنانية، فيما يترأس رائد خورى، وزير الاقتصاد والتجارة اللبنانى، الجانب اللبناني في اللجنة، حيث تختتم أعمال اللجنة الخميس المقبل، برئاسة شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وسعد الحريري، رئيس الوزراء اللبناني.

وقالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي: إن "عقد اجتماعات الدورة الثامنة للجنة العليا المصرية اللبنانية بالقاهرة، يحظى باهتمام الرئيس السيسي، ونظيره اللبناني العماد ميشال عون، كونها لم تعقد منذ سبع سنوات، وكان آخر موعد انعقدت فيه اللجنة العليا في عام 2010"، مشيرة إلى حرص القيادة السياسية المصرية على نجاح اللجنة العليا بين البلدين.

وأوضحت "نصر" في بيان لها اليوم، أنه من المنتظر أن تشهد أعمال اللجنة التوقيع على عدد من الوثائق الرسمية بين البلدين، فى مجالات حماية المستهلك ودعم المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم والتعاون في المجال الصناعي والاشتراك في المعارض والأسواق الدولية وحماية الملكية الفكرية، والمجال البيطري والقوى العاملة والسياحة وتمكين المرأة ومجال الشئون الاجتماعية والشباب وحماية البيئة، والثقافة والآثار والإدارة العامة والخدمة المدنية والرياضة.

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وأشادت بالإنجازات الملموسة والتطور الإيجابي الذي شهده التعاون المصري اللبناني خاصة على المستوى الاقتصادي والدخول في مشروعات تعاون ثلاثي في دول القارة الإفريقية، مشيرة إلى تطلع مصر لزيادة التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى أن الملف الاستثماري والسياحي والزراعي والثقافي والتجارة والصناعة على رأس أولويات عمل اللجنة.

وأشارت وزيرة الاستثمار إلى أن اللجنة ستبحث أوجه التعاون في مجال زيادة الاستثمارات المشتركة بين مصر ولبنان، وفتح آفاق جديدة للاستثمار بين البلدين، في ظل ما تعمل عليه الحكومة المصرية في توفير مناخ ملائم لجذب الاستثمارات الأجنبية، منوهة إلى الأهمية التي توليها مصر لتشجيع الاستثمار الخاص، وأهمية خلق مناخ إيجابي يقوم على تذليل كافة العقبات للمستثمرين.