شكري يشارك في الاجتماع الوزاري ضد «داعش» بواشنطن 22 مارس

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تلقى وزير الخارجية سامح شكري اتصالًا هاتفيًا من نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون وذلك في إطار التواصل والتنسيق القائم بين البلدين.

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وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية اليوم الأحد بأن الاتصال تناول مختلف الملفات الخاصة بالعلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى التشاور حول الأوضاع الإقليمية، لاسيما الوضع في ليبيا ومستقبل المحادثات السياسية في سوريا.

وأضاف أبو زيد أن وزير الخارجية الأمريكي جدد الدعوة خلال الاتصال للوزير شكري للمشاركة في الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، والمقرر عقده بالعاصمة الأمريكية واشنطن يوم 22 مارس الجاري، حيث رحب الوزير شكري بالمشاركة في الاجتماع.