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محافظ أسوان: إحالة المقصرين بـ«إسكان الأوقاف» إلى النيابة

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محافظ أسوان: إحالة المقصرين بـ«إسكان الأوقاف» إلى النيابة محافظ أسوان: إحالة المقصرين بـ«إسكان الأوقاف» إلى النيابة

التحرير

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أجرى محافظ أسوان اللواء مجدي حجازي، اتصالا هاتفيا بالدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف؛ للاتفاق على إحالة المتقاعسين عن تنفيذ مشروع إسكان الوزارة بمنطقة الصداقة إلى النيابة العامة، خاصة أنه معطل منذ عام 2008.

وقال "حجازي"، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، إنه سيعلن مواعيد انتهاء العمل بالمشروع خلال الفترة الحالية؛ لتحقيق المصداقية والشفافية الكاملة.

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 وأوضح المحافظ، أنه عقد لقاء الأسبوع الماضي مع بعض الحاجزين بمشروع إسكان الأوقاف؛ لمناقشة موقف تنفيذ وتسليم الوحدات السكنية.

يضم مشروع إسكان الأوقاف 205 عمارات بإجمالي 4920 وحدة سكنية بنظام الإيجار، تم الانتهاء من إنشائها بنسبة 100 %.

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التحرير

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