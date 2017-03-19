براءة صاحب كافيه "كيف" من تهمة الاستيلاء على 620 ألف دولار من شريكته

كتب -محمود السعيد:

قضت محكمة جنح مصر الجديدة، برئاسة المستشار شريف هجرس، ببراءة أسامة النجار صاحب كافية كييف، الذي شهد واقعة قتل الشاب محمود بيومي أثناء مشاهدة مباراة مصر والكاميرون في نهائي البطولة الأفريقية بمصر الجديدة، في القضية المتهم فيها بالاستيلاء على 620 ألف دولار بموجب إيصال أمانة من هناء. م شريك له في شركة للاستثمار السياحي.

قدم المستشار باسم وهبة، رئيس هيئة الدفاع عن أسامة النجار، للمحكمة ما يفيد كذب وادعاء المدعية على موكله، والاستعانة بشهود على الواقعة، وأنها ليس لها الحق في تلك المبالغ.

كانت المدعية قد أقامت دعواها أمام المحكمة تتهم فيها أسامة النجار بالاستيلاء منها على المبلغ بموجب إيصال أمانة.

كما ادعت في إحدى القنوات الفضائية إنها اماراتية الجنسية وظهرت بدور الضحية عقب واقعة الكافية بدافع الانتقام منه واتهمته بالاستيلاء منها على المبلغ.

كشفت التحقيقات انها شريكته السابقة في إحدى شركات الاستثمار السياحي، كما تبين كذب روايتها وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.