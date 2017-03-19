أخبار عاجلة

قصة «ماريو المصري»: جاسوس استدرجته زينب إلى حبل المشنقة -
الأرصاد الجوية تكشف عن موعد تحسن حالة الطقس -
محافظ القليوبية: اعتماد 80 مليون جنيه لإنشاء محطتي مياه بكفر شكر -
الهدف الثالث لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب أغيري جوركا 2 - 3 -
تعرف على بطاقات التموين التي سيتم ايقافها أول يوليو القادم -
عاجل| مصادر: الجامعات تمنح الطلاب إجازة 3 أيام (السبت والأحد والاثنين) القادمين.. لهذا السبب -
جداول امتحانات جميع المراحل التعليمية في مطروح -
25 ألف ناخب يدلون بأصواتهم في الانتخابات التكميلية بأبو كبير -
«دفاع البرلمان» تطالب الحكومة بتقديم تشريعات لإتمام «التأشيرة الإلكترونية» -
السجيني: توافقنا مع وزير التنمية المحلية لعدم تزكية النواب قيادات الوحدات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

براءة صاحب كافيه "كيف" من تهمة الاستيلاء على 620 ألف دولار من شريكته

Google+ Print
براءة صاحب كافيه "كيف" من تهمة الاستيلاء على 620 ألف دولار من شريكته براءة صاحب كافيه "كيف" من تهمة الاستيلاء على 620 ألف دولار من شريكته

مصراوي Masrawy

براءة صاحب كافيه كيف

كتب -محمود السعيد:
قضت محكمة جنح الجديدة، برئاسة المستشار شريف هجرس، ببراءة أسامة النجار صاحب كافية كييف، الذي شهد واقعة قتل الشاب محمود بيومي أثناء مشاهدة مباراة مصر والكاميرون في نهائي البطولة الأفريقية بمصر الجديدة، في القضية المتهم فيها بالاستيلاء على 620 ألف دولار بموجب إيصال أمانة من هناء. م شريك له في شركة للاستثمار السياحي.

قدم المستشار باسم وهبة، رئيس هيئة الدفاع عن أسامة النجار، للمحكمة ما يفيد كذب وادعاء المدعية على موكله، والاستعانة بشهود على الواقعة، وأنها ليس لها الحق في تلك المبالغ.

كانت المدعية قد أقامت دعواها أمام المحكمة تتهم فيها أسامة النجار بالاستيلاء منها على المبلغ بموجب إيصال أمانة.
كما ادعت في إحدى القنوات الفضائية إنها اماراتية الجنسية وظهرت بدور الضحية عقب واقعة الكافية بدافع الانتقام منه واتهمته بالاستيلاء منها على المبلغ.

كشفت التحقيقات انها شريكته السابقة في إحدى شركات الاستثمار السياحي، كما تبين كذب روايتها وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
قصة «ماريو المصري»: جاسوس استدرجته زينب إلى حبل المشنقة

قصة «ماريو المصري»: جاسوس استدرجته زينب إلى حبل المشنقة

التليفزيون المصري: بيان عاجل للداخلية بعد قليل

التليفزيون المصري: بيان عاجل للداخلية بعد قليل

الداخلية توفد الأحوال المدنية لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمصرين بالخارج

الداخلية توفد الأحوال المدنية لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمصرين بالخارج

صحيفة عبرية: زيارة بابا الفاتيكان وعيد الأقباط المقبل «تحديان» أمام مصر

صحيفة عبرية: زيارة بابا الفاتيكان وعيد الأقباط المقبل «تحديان» أمام مصر