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"تموين بورسعيد" للمواطنين: تحديث البيانات وإلا وقف صرف المقررات التموينية

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"تموين بورسعيد" للمواطنين: تحديث البيانات وإلا وقف صرف المقررات التموينية "تموين بورسعيد" للمواطنين: تحديث البيانات وإلا وقف صرف المقررات التموينية

مصراوي Masrawy

للمواطنين تحديث البيانات وإلا وقف صرف المقررات الت

بورسعيد – طارق الرفاعي:
طالب مجدي الخضر، وكيل مديرية تموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، اليوم الأحد، المواطنين بسرعة تحديث البيانات الخاصة بالبطاقة التموينية، حتى لا يتم وقف صرف المقررات التموينية.
وأشار "الخضر"، في تصريحات صحفية، اليوم، إلى أن التأكد من حاجة البطاقة للتحديث من عدمه، يتم من خلال التأكد عند صرف المقررات التموينية بعدم وجود كلمة "تحديث بيانات"، عند الحصول على البون النهائي للصرف، وفي حالة وجود تلك الكلمة، على المواطن التوجه لأقرب مكتب تمويني للحصول على استمارة ملء البيانات، وتسليمها لأقرب مكتب بريد.
وأكد وكيل مديرية أن ذلك يأتي بناء على تعليمات وزارة التموين، في إطار حرص الوزارة على وصول الدعم لمستحقيه في منظومتي السلع التموينية والخبز، ولاستمرار صرف الدعم لأصحاب البطاقات التموينية.

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