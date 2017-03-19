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تخصيص 9 أفدنة لإنشاء "إدارة مرور" بالأقصر

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تخصيص 9 أفدنة لإنشاء "إدارة مرور" بالأقصر تخصيص 9 أفدنة لإنشاء "إدارة مرور" بالأقصر

مصراوي Masrawy

محافظة الأقصر

الأقصر - محمد محروس :

وافق المهندس أشرف فتحي، رئيس جهاز مدينة طيبة، على تخصيص 9 أفدنة بمنطقة الخدمات الإقليمية بالمدينة؛ لإقامة إدارة مرور بنظام نقل الأصول لصالح محافظة الأقصر، على أن يقوم جهاز مدينة طيبة بتنفيذ المبنى وإدراجه ضمن خطة العام المالى 2016/2017.

وأشار رئيس جهاز مدينة طيبة في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، إلى الموافقة على تخصيص قطعة أرض مساحتها 5725.9 متر مربع، بمركز خدمات المدينة؛ لإقامة محطة نقل الركاب لصالح شركة الصعيد للنقل والسياحة التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى التابعة لوزارة الاستثمار.

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