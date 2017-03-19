ضبط 610 أطنان أرز مخبأة داخل مخازن محتكري السلع في 3 محافظات

كتب - علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية، برئاسة اللواء ياسر صابر، مدير الإدارة، من ضبط 610 طن أرز مخبأة داخل مخازن محتكري السلع بالمحافظات.

كانت معلومات وردت إلى شرطة التموين، مفادها قيام بعض تجار الحبوب وأصحاب مضارب الأرز بمحافظات "الغربية، كفر الشيخ، دمياط، البحيرة" بحيازة وتجميع وتخزين كميات كبيرة من السلع الغذائية "أرز شعير، أرز أبيض" لحجبه عن التداول بالأسواق رغم الحاجة الشديدة إليه، وذلك بقصد تحقيق الهيمنة السوقية وارتفاع سعره بالأسواق ذات الأثر بالغ الضرر بالاقتصاد القومي بغرض تحقيق أرباحا طائلة غير مشروعة.

وبمداهمة المخازن المتحرى عنها أسفرت عن ضبط، "قضايا متهمين، بلغ إجمالي وزن المضبوطات 610 طن أرز شعير، أرز أبيض" تم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.