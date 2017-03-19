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9 أفدنة لإقامة إدارة مرور في طيبة

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9 أفدنة لإقامة إدارة مرور في طيبة 9 أفدنة لإقامة إدارة مرور في طيبة

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المهندس أشرف فتحي رئيس جهاز مدينة طيبة

الأقصر - محمد محروس:

أعلن المهندس أشرف فتحي، رئيس جهاز مدينة طيبة، الموافقة على تخصيص 9 أفدنة بمنطقة الخدمات الإقليمية بالمدينة، لإقامة ادارة مرور بنظام نقل الأصول لصالح محافظة الأقصر، على أن ينفذ جهاز مدينة طيبة، المبنى، وإدراجه ضمن خطة العام المالى 2016/2017.

وأضاف رئيس جهاز مدينة طيبة، أنه تمت الموافقة على تخصيص قطعة أرض مساحتها 5725.9 متر مربع، بمركز خدمات المدينة لإقامة محطة نقل الركاب لصالح شركة الصعيد للنقل والسياحة، التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري التابعة لوزارة الاستثمار.

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