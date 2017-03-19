بالصور.. محافظ أسوان: إحالة المتقاعسين في مشروعات "إسكان الأوقاف" للنيابة

إيهاب عمران - أسوان:

عقد اللواء مجدى حجازي، محافظ أسوان، جولة ميدانية داخل حى الصداقة الجديد؛ لتفقد ومتابعة حجم الأعمال الجارية بمشروع إسكان الأوقاف، والوقوف على أهم المشكلات التى تعيق سير العمل فيه.

وأعطى اللواء مجدي حجازي توجيهاته المشددة للقائمين على تنفيذ مشروع إسكان الأوقاف الذي يضم 205 عمارة بإجمالى 4920 وحدة سكنية بنظام الإيجار والتى تم الإنتهاء من إنشائها بنسبة 100% بضرورة التنسيق مع الجهات التنفيذية المعنية لسرعة الانتهاء من كل أعمال الكهرباء والوصلات الداخلية، على أن يتم بالتوازى الانتهاء من تنسيق الموقع العام للعمارات السكنية سواء للطرق الرئيسية أو الداخلية وتنسيق المواقع.

وأكد "حجازي" اتصاله بالدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أمس، واتفق معه على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية وتحويل المتقاعسين للنيابة العامة في حالة عدم الالتزام بالتوقيتات الزمنية ومواعيد إنهاء كل الأعمال بمشروع إسكان الأوقاف، خصوصًا أن محافظ أسوان سيقوم بإعلانها للمواطنين لتحقيق المصداقية والشفافية الكاملة في هذا الشأن.