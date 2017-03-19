لاغارد: إدارة ترامب في مرحلة "التكيف والتعلم"

بادن بادن، ألمانيا (ا ف ب)

رأت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد السبت ان الإدارة الأمريكية الجديدة التي حالت دون تبني موقف مناهض للحمائية في البيان الختامي لاجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين، هي في مرحلة "التكيف والتعلم".

وقالت لاغارد لفرانس برس "في كل اجتماعات مجموعة العشرين، حين يكون هناك عضو جديد، هناك عملية تكيف وتعلم".

واضافت اثر اجتماع شاق لوزراء مالية المجموعة وخصوصا حول موضوع التجارة "هناك ادارة جديدة في واشنطن ستحدد مسارها، وهي حريصة حتى الان بالتأكيد على عدم اعلان التزامات قوية جدا".

واذ دعت الى "روح من التعاون بين الدول الاعضاء" اضافت "لدي امل كبير وخصوصا على صعيد النمو (...) وايجاد توازن جيد بين مختلف اسعار صرف" العملات.

ورغم بعض التصريحات الاميركية حول اسعار الصرف، لم تحد مجموعة العشرين عن خطابها المألوف الداعي الى التوازن واوضحت مصادر مختلفة ان الموضوع لم يكن موضع مناقشة.

واعلن صندوق النقد في بيان انه سيمارس "رقابة شديدة على اسعار الصرف".