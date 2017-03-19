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روما يبحث عن استعادة التوازن أمام ساسولو

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روما يبحث عن استعادة التوازن أمام ساسولو روما يبحث عن استعادة التوازن أمام ساسولو

التحرير

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يستقبل نادي روما، صاحب المركز الثاني برصيد 62 نقطة نظيره ساسولو، اليوم الأحد، على ملعب الأولمبيكو، ضمن مباريات الجولة رقم 29 في الدوري الإيطالي.

ويبحث روما عن استعادة التوازن بعد توديعه مسابقة الدوري الأوروبي بالخسارة من ليون الفرنسي، خاصة أن ذئاب العاصمة لم يخسروا في أخر الـ7 مباريات التي خاضوها أمام ساسولو في الدوري الإيطالي من خلال تحقيق الفوز في 4 مباريات والتعادل في 3.

ويخشى روما عقدته التاريخية مع ساسولو على ملعب الأولمبيكو، حيث تعادل الفريق في جميع المواجهات الثلاثة السابقة، ولكن لم يتعادل روما في أخر 17 مباراة في الدوري، حيث حقق الانتصار في 13 مباراة والخسارة في 4.

وفي إطار نفس الجولة يرحل يوفنتوس المتصدر برصيد 70 نقطة لمواجهة سامبدوريا التاسع برصيد 41 نقطة على ملعب لويجي فيراريس، ولم يحصل سامبدوريا على أكثر من نقطة واحدة في أخر 7 مباريات في الدوري أمام يوفنتوس.

ولم يخسر سامبدوريا في أخر 7 مباريات في الدوريات من خلال تحقيق 5 انتصارات وتعادلين، وبدوره فاز يوفنتوس في 8 مباريات من أخر 9 خاضها في الكالتشيو.

وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي:

إمبولي- نابولي  الساعة 13:30

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كروتوني- فيورنتينا  الساعة 16:00

كالياري- لاتسيو  الساعة 16:00

سامبدوريا- يوفنتوس الساعة 16:00

بولونيا- كيفو فيرونا  الساعة 16:00

أتالانتا- بيسكارا  الساعة 16:00

أودينيزي- باليرمو  الساعة 19:00

روما- ساسولو  الساعة 21:45

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التحرير

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