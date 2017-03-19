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برشلونة يستهدف ملاحقة الريال في الصدارة

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برشلونة يستهدف ملاحقة الريال في الصدارة برشلونة يستهدف ملاحقة الريال في الصدارة

التحرير

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تستكمل اليوم مباريات الجولة رقم 28 في الدوري الإسباني، وذلك عندما يستقبل برشلونة صاحب المركز الثاني برصيد 60 نقطة نادي فالنسيا الـ 14 برصيد 30 نقطة، على ملعب الكامب نو.

ولم يخسر برشلونة سوى في مباراتين فقط من أخر 19 أمام فالنسيا في الدوري الإسباني، حيث حقق الفريق الكتالوني 12 انتصار و5 تعادلات.

ولم يحقق فالنسيا سوى فوز وحيد خارج ملعبه في أخر 10 مباريات وأتى ذلك الانتصار على حساب فياريال في ملعب لا سيراميكا بثنائية نظيفة، وسجل ليونيل ميسي 19 هدفا في شباك حارس فالنسيا دييجو ألفيس في جميع المسابقات أكثر من أي حارس أخر، وبدوره سجل لويس سواريز 7 أهداف في شباك فالنسيا في أخر 5 مباريات جمعت الفريقين في جميع المسابقات.

وفي إطار نفس الجولة يستقبل أتلتيكو مدريد الرابع برصيد 52 نقطة نظيره إشبيلية الثالث برصيد 57 نقطة على ملعب فيسينتي كالديرون.

ولم يخسر أتلتيكو أمام إشبيلية على ملعب الكالديرون في أخر 7 مباريات في الدوري، حيث أتت أخر هزيمة في شهر ديسمبر من عام 2008 بهدف نظيف، وبشكل عام لم يفز إشبيلية سوى في مباراة واحدة فقط على أتلتكيو في الدوري وأتي ذلك الانتصار هذا الموسم في شهر أكتوبر بهدف نظيف أيضا.

شاهد أيضا

ديبورتيفو ليجانيس- مالاجا  الساعة 13:00

أتلتيكو مدريد- إشبيلية  الساعة 17:15

سبورتينج خيخون- غرناطة  الساعة 19:30

ديبورتيفو لاكورونيا- سيلتا فيجو  الساعة 19:30

برشلونة- فالنسيا  الساعة 21:45

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التحرير

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