الأهلي يسعى لكسر عقدة ملاعب جنوب أفريقيا أمام بيدفيست

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يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،اليوم الأحد، فى تمام الثالثة والنصف عصراً مواجهة صعبة أمام فريق «بيدفيست ويتس» الجنوب إفريقي، في إياب الدور 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، على ملعب الأخير.

المارد الأحمر، يدخل اللقاء متفوقًا بنتيجة مباراة الذهاب، التي حسمها لصالحه بهدف دون رد، والتي أقيمت السبت الماضي على ملعب «السلام»، لكن الفوز بهدف وحيد غير مطمئن على الإطلاق، خاصة بعد المستوى الجيد الذي ظهر به بيدفيست.

إصابة حسام غالي، وجونيور أجاي في مباراة الذهاب، كانت موجعة لحسام البدري المدير الفني، في ظل المستوى الرائع الذي يقدمه الثنائي مع الفريق في المباريات الأخيرة.

ويعقد حسام البدري، المدير الفني للفريق، محاضرة فيديو أخيرة للاعبي الفريق قبل انطلاق لقاء بيدفيست بـ"48 دقيقة".

ومن المقرر أن يعلن البدري خلالها عن تشكيل فريقه، على أن يتناول الفريق بعدها وجبة خفيفة، ثم يتحركون إلى ملعب اللقاء.

نستعرض نتائج مواجهات الأهلي خارج أرضه أمام أندية جنوب إفريقيا،حيث لم ينجح الأهلي فى الفوز فى أى مباراة خاضها على ملاعب البافانا بافانا

1-صن داونز 2001

في نسخة 2001، حل الفريق الأحمر ضيفًا على صن داونز، في ذهاب نهائي البطولة، وانتهت المباراة بتعادل الفريقين بهدف لكل فريق، وأحرز سيد عبد الحفيظ حينها هدف الأهلي، «الأهلي حصد لقب البطولة بالفوز في مباراة العودة بثلاثة أهداف نظيفة».

2-أياكس كيب تاون 2005

المواجهة الثانية كانت أمام أياكس كيب تاون في نسخة عام 2005، وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، ونجح الأهلي فى نهاية المطاف فى حصد لقب البطولة على حساب النجم الساحلي في النهائي.

3-صن داونز 2007

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نسخة دوري الأبطال 2007، شهدت مواجهة جديدة بين الأهلي وصن داونز، وتعادل معه أيضًا ولكن بهدفين لكل فريق هذه المرة،و أحرز أهداف الأهلي فى تلك المباراة محمد بركات و أمادو فلافيو.

- بلاتينيوم ستارز 2008

وأمام بلاتينيوم ستارز، نال الأهلي أول هزيمة له بالملاعب الجنوب إفريقية، وجاءت في نسخة عام 2008، بهدفين مقابل هدف، و أحرز هدف الأهلي فى تلك المباراة عماد متعب.

- سوبر سبورت 2011

وفى خامس زياراته لجنوب أفريقيا خلال دوري الإبطال، خسر الأهلي من سوبر سبورت بهدف دون رد،وكان الفريق الأحمر نجح فى الفوز فى مباراة الذهاب بهدفين دون رد.

-أورلاندو بايرتس 2013

الأهلي زار جنوب أفريقيا عام 2013 مرتين، واجه خلالهما أورلاندو بايرتس وإنتهت المباراتين بالتعادل، «سلبيًا» في دور المجموعات، و«إيجابيًا» بهدف لكل فريق في ذهاب نهائي البطولة، وأحرز للأهلي حينها النجم محمد أبو تريكة.

- أورلاندو بايرتس 2015

وآخر مباريات الأهلي بجنوب إفريقيا، كانت عام 2015 ببطولة الكونفدرالية، أمام أورلاندو بايرتس أيضًا، وخسر الفريق المصري بهدف دون رد.