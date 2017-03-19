الزمالك يسعى لترسيخ عقدته على الملاعب النيجيرية

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يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم الأحد، فى تمام الساعة الخامسة مساء مواجهة هامة أمام فريق «إينوجو رينجرز» الجنوب إفريقي، في إياب الدور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، على ملعب الأخير.

الفارس الأبيض، يدخل اللقاء متفوقًا بنتيجة مباراة الذهاب، التي حسمها لصالحه 4-1، والتي أقيمت الأحد الماضي على ملعب «السلام».

ويفتقد الفريق الأبيض لخدمات عدد من لاعبيه أمثال أحمد رفعت ومحمود حمدي الونش ومحمد مجدي وأحمد الشناوي للإصابة، بالإضافة إلى شيكابالا وحسني فتحي وإبراهيم صلاح وأحمد جعفر وصلاح ريكو لأسباب فنية

وحرص محمد حلمي المدير الفني للزمالك خلال الأيام الماضية على شرح نقاط القوة والضعف بالفريق المنافس للعمل على استغلالها في مباراة اليوم لتحقيق نتيجة إيجابية.

وحذر حلمي لاعبي الأبيض من الاستهتار في لقاء اليوم، مطالبا منهم تحقيق الفوز لتأكيد تفوقهم على الفريق النيجيري.

ويتفوق الزمالك على رينجرز بالمقارنة بينهما بنتائجهما في الدوريات المحلية، بعدما سجّل الفريق في الدوري المصري 25 هدفًا في 19 مباراة وسكنت شباكه 9 أهداف، بينما سجّل رينجرز في الدوري النيجيري 7 أهداف فقط في 10 مباريات وسكنت شباكه 8 أهداف.

ويجيد الزمالك دائمًا اللعب أمام فرق نيجيريا، ونستعرض أبرز مواجهات القلعة البيضاء على الملاعب النيجرية.

- بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس 1976.

في مباراة نصف النهائي التقى الزمالك بفريق شوتنج ستارز على ملعبه في نيجيريا، وخسر بنتيجة 2-1، وكانت نفس نتيجة مباراة الذهاب، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي شهدت خسارة الفريق الأبيض بنتيجة 5-3.

- دوري أبطال إفريقيا 1984

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ألتقى الزمالك مرة أخرى مع شوتنج ستارز في نهائي البطولة الإفريقية، وفاز الزمالك فى نيجيريا بهدف دون رد، وكانت هي نفس نتيجة الذهاب، ليتوج الفارس الأبيض لأول مرة في تاريخه بلقب البطولة في ذلك الوقت.

- دوري أبطال إفريقيا 1993

واجه الزمالك فريق ستشنرى ستورز، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ونجح الفريق النيجيري في الفوز على ملعبه في الذهاب بهدف دون رد.

- دوري أبطال إفريقيا 1996

التقى الزمالك شوتنج ستارز مرة أخرى في نهائي دوري أبطال إفريقيا، ونجح الفريق النيجيري في الفوز ذهابًا على ملعبه بنيجيريا بهدفين مقابل هدف، وفي مباراة العودة نجح الزمالك في الفوز بنفس النتيجة، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الجزاء، ليحسم الفريق الأبيض النتيجة 5-4 محققًا لقب الأميرة الإفريقية.

- كأس الاتحاد الإفريقي 1999

في مباراة ربع النهائي للبطولة، التقي الزمالك مع فريق كوارا يونايتد، و نجح الفريق النيجيري في الفوز على أرضه ووسط جمهوره بهدفين مقابل هدف.

- دوري أبطال إفريقيا 2016

وفي النسخة الماضية من دوري الأبطال، التقى الزمالك مع إنيمبا النيجيري في الجولة الأولى لدوري المجموعات، وحقق الفريق الأبيض الفوز ذهابًا فى نيجيريا بهدف نظيف أحرزه باسم مرسي.