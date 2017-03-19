إعادة فتح موانئ السويس.. واستمرار إغلاق الغردقة وشرم

السويس ـ حسام الدين أحمد:

قررت غرفة التحركات بموانئ السويس إعادة فتح موانئ بورتوفيق والزيتيات بمحافظة السويس، بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح، واستئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية.

كما قررت غرفة عمليات ميناءي السخنة والأدبية، التابعتين للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فتح الميناءين صباح اليوم الأحد.

وقال ملاك يوسف، المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن ميناء الغردقة وميناء شرم الشيخ بجنوب سيناء ما زالا مغلقين، ويتابع مركز عمليات الهيئة الرئيسي بالتنسيق مع المراكز الفرعية بالموانئ التابعة والهيئة العامة للأرصاد الجوية، الخريطة المناخية الجومائية، حفاظا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية.