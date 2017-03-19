أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأحد 19 مارس 2017

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استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد، حيث بلغ متوسط سعر الشراء في البنوك نحو 18.08 جنيه، ونحو 18.19 جنيه للبيع، وفقًا لبيانات البنك المركزى.

وبلغ أعلى سعر للدولار في بنك "إتش إس بي سي" ليسجل سعر البيع نحو 18.35 جنيها، بينما سجل سعر الشراء نحو 18.16 جنيها، وسجل سعر البيع في كلا من بنك الأسكندرية، ومصرف أبوظبي الإسلامي نحو 18.22 جنيها، فيما سجل سعر الشراء نحو 18.12 جنيها، وسجل سعر البيع في بنك كريدي أجريكول نحو 18.21 جنيها، بينما سجل سعر الشراء نحو 18.11 جنيها.

وسجل سعر البيع فى كلا من البنك التجاري الدولي، والبنك الأهلى اليوناني، والبنك المصري الخليجي، وبنك البركة، وبنك بلوم، وبنك مصر إيران للتنمية، وبنك بيريوس، والمصرف المتحد، وبنك التعمير والإسكان، والبنك المصري لتنمية الصادرات نحو 18.20 جنيها، فيما سجل سعر الشراء نحو 18.10 جنيها، وسجل سعر البيع فى بنك قناة السويس نحو 18.15 جنيها، بينما سجل سعر الشراء نحو 18.05 جنيها.

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وثبت سعر البيع فى كلا من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، وبنك فيصل ليسجل نحو 18.10 جنيها، فيما سجل سعر الشراء نحو 18 جنيها، وسجل سعر البيع فى البنك العربي الإفريقى نحو 18.12 جنيها، بينما سجل سعر الشراء نحو 18.02 جنيها.

وبالنسبة للعملات الأجنبية الأخرى، فقد ارتفع سعر اليورو الأوروبي ليسجل نحو 19.51 جنيهًا للبيع و19.31 جنيه للشراء، وسجل متوسط سعر الجنيه الإسترليني 22.45 جنيه للبيع، ونحو 22.18 جنيه للشراء، وسجل الفرنك السويسري 18.20 جنيه للبيع و18.02 جنيه للشراء.