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إعلان أسماء الفائزين بأراضي الطرح الأول من الـ1.5 مليون فدان

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إعلان أسماء الفائزين بأراضي الطرح الأول من الـ1.5 مليون فدان إعلان أسماء الفائزين بأراضي الطرح الأول من الـ1.5 مليون فدان

التحرير

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تجري شركة تنمية الريف المصري «ريف»، اليوم الأحد، القرعة العلنية اليدوية الخاصة بالأراضي المطروحة في منطقتى توشكى والفرافرة ضمن مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان لاختيار الفائزين بأراضي الطرح الأول من المشروع، باستاد نادي "المقاولون العرب" بحي مدينة نصر بالقاهرة، بحضور ومشاركة الأشخاص المفوضين عن المجموعات المتقدمة.

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وأكد عاطر حنورة رئيس شركة «ريف»، أنه سيتم السماح للمفوضين فقط بدخول مكان القرعة العلنية اليدوية، مع ضرورة إحضار أصل إيصال تسليم طلب التخصيص وأصل بطاقة الرقم القومي، مشيرًا إلى أن التواجد سيكون ابتداءً من الساعة العاشرة صباحًا، وذلك لإجراء عملية تسجيل الحضور، على أن يتم غلق الأبواب في الساعة الثانية عشرة ظهرًا للبدء فى إجراءات القرعة العلنية.

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