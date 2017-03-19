تنسيق كامل بين الوزارات لربطها باستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الدكتورة هالة السعيد: إن "هناك تنسيقًا كاملًا بين وزارة التخطيط وكل من وزارت التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي من أجل ربط خطط الوزارات باستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030".

وأضافت "السعيد" في بيان لها اليوم الأحد، أن الهدف الذي تسعى إليه وزارة التخطيط هو رفع كفاءة الإنفاق الاستثماري العام بما يؤدي إلى تحسين جودة العملية التعليمية، موضحة أن الخطة الاستثمارية تسعى إلى إحداث توازن في توزيع الإنفاق الاستثماري العام في التعليم بما يؤدي إلى تقليل الفجوات في الطلب على التعليم بين المحافظات وبعضها البعض، وبين المراكز والقرى ومدن المحافظة الواحدة، بما يحقق التنمية المكانية.

شاهد أيضا

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن توجه الدولة بزيادة الاستثمار في التعليم لا حيدة عنه، لأنه السبيل إلى تحقيق التنمية الشاملة التي صاغتها مصر في رؤيتها الاستراتيجية للتنمية المستدامة 2030، لافتة إلى أن التواصل المباشر مستمر بين وزارة التخطيط والتربية والتعليم والمجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم والبحث العلمي لإقرار خطة الإنفاق الاستثماري العام الجديدة.

يذكر أن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، هي المنوط بها إعداد خطة الإنفاق الاستثماري العام في التعليم، وكذلك متابعة كفاءة الإنفاق يما ينعكس على تحسين جودة الحياة العامة للمواطنين، وهو التوجه العام الذي تحرص عليه الدولة في المرحلة الحالية.