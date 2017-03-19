أسعار الحديد والأسمنت بالأسواق اليوم

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ارتفعت أسعار الحديد بالأسواق خلال تعاملات اليوم الأحد، حيث سجل حديد شركة المراكبي نحو 9 آلاف جنيهًا تسليم أرض المصنع، فيما سجل سعر حديد عز نحو 10100 جنيه للطن، وسجل حديد العتال نحو 9100 جنيه، فيما سجل سعر حديد بشاي نحو 9605 جنيه.

كما سجل سعر حديد الجارحي نحو 9040 جنيه للطن، وسجل سعر حديد المصريين نحو 10060 جنيهًا، كما سجل سعر شركة حديد المعادي نحو 9150 جنيهًا.

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فيما استقرت أسعار الأسمنت بالأسواق اليوم، حيث سجل سعر القومية للأسمنت الفاخر نحو 725 جنيهًا، وأسمنت بورتلاند طرة سجل نحو 750 جنيهًا للطن، وأسمنت حلوان سجل أيضًا نحو 745 جنيهًا للطن.

وسجل سعر طن العربية للأسمنت منتج النصر نحو 720 جنيهًا، وأسمنت التعمير 750 جنيهًا للطن، وسجلت أسعار أسمنت مصر – بني سويف نحو 725 جنيهًا للطن، وأسمنت سيناء نحو 715 جنيهًا للطن، وسجل سعر أسمنت جنوب الوادي نحو 720 جنيهًا.