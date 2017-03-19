أخبار عاجلة

قصة «ماريو المصري»: جاسوس استدرجته زينب إلى حبل المشنقة -
الأرصاد الجوية تكشف عن موعد تحسن حالة الطقس -
محافظ القليوبية: اعتماد 80 مليون جنيه لإنشاء محطتي مياه بكفر شكر -
الهدف الثالث لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب أغيري جوركا 2 - 3 -
تعرف على بطاقات التموين التي سيتم ايقافها أول يوليو القادم -
عاجل| مصادر: الجامعات تمنح الطلاب إجازة 3 أيام (السبت والأحد والاثنين) القادمين.. لهذا السبب -
جداول امتحانات جميع المراحل التعليمية في مطروح -
25 ألف ناخب يدلون بأصواتهم في الانتخابات التكميلية بأبو كبير -
«دفاع البرلمان» تطالب الحكومة بتقديم تشريعات لإتمام «التأشيرة الإلكترونية» -
السجيني: توافقنا مع وزير التنمية المحلية لعدم تزكية النواب قيادات الوحدات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

أسعار الحديد والأسمنت بالأسواق اليوم

Google+ Print
أسعار الحديد والأسمنت بالأسواق اليوم أسعار الحديد والأسمنت بالأسواق اليوم

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

ارتفعت الحديد بالأسواق خلال تعاملات اليوم الأحد، حيث سجل حديد شركة المراكبي نحو 9 آلاف جنيهًا تسليم أرض المصنع، فيما سجل سعر حديد عز نحو 10100 جنيه للطن، وسجل حديد العتال نحو 9100 جنيه، فيما سجل سعر حديد بشاي نحو 9605 جنيه.

كما سجل سعر حديد الجارحي نحو 9040 جنيه للطن، وسجل سعر حديد المصريين نحو 10060 جنيهًا، كما سجل سعر شركة حديد المعادي نحو 9150 جنيهًا.

شاهد أيضا

فيما استقرت أسعار الأسمنت بالأسواق اليوم، حيث سجل سعر القومية للأسمنت الفاخر نحو 725 جنيهًا، وأسمنت بورتلاند طرة سجل نحو 750 جنيهًا للطن، وأسمنت حلوان سجل أيضًا نحو 745 جنيهًا للطن.

وسجل سعر طن العربية للأسمنت منتج النصر نحو 720 جنيهًا، وأسمنت التعمير 750 جنيهًا للطن، وسجلت أسعار أسمنت – بني سويف نحو 725 جنيهًا للطن، وأسمنت سيناء نحو 715 جنيهًا للطن، وسجل سعر أسمنت جنوب الوادي نحو 720 جنيهًا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
قصة «ماريو المصري»: جاسوس استدرجته زينب إلى حبل المشنقة

قصة «ماريو المصري»: جاسوس استدرجته زينب إلى حبل المشنقة

التليفزيون المصري: بيان عاجل للداخلية بعد قليل

التليفزيون المصري: بيان عاجل للداخلية بعد قليل

الداخلية توفد الأحوال المدنية لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمصرين بالخارج

الداخلية توفد الأحوال المدنية لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمصرين بالخارج

صحيفة عبرية: زيارة بابا الفاتيكان وعيد الأقباط المقبل «تحديان» أمام مصر

صحيفة عبرية: زيارة بابا الفاتيكان وعيد الأقباط المقبل «تحديان» أمام مصر