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رئيس مجلس النواب يشارك بمؤتمر البرلماني العربي في المغرب

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رئيس مجلس النواب يشارك بمؤتمر البرلماني العربي في المغرب رئيس مجلس النواب يشارك بمؤتمر البرلماني العربي في المغرب

مصراوي Masrawy

علي عبد العال رئيس مجلس النواب

كتب - طه عبيد :

غادر مطار القاهرة الدولي الْيَوْمَ الاحد، الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب والوفد المرافق له، متجها الي المغرب في زيارة هناك تستغرق ٣ أيام، للمشاركة بالمؤتمر 24 للاتحاد البرلماني العربي، وذلك يومي الاثنين والثلاثاء بالبرلمان المغربي في الرباط.

يتناول الموتمر عدة موضوعات هامة وقضايا راهنة تخص العالم العربي، وتعزز العمل العربي المشترك والتنسيق بين برلمانات الدول العربية، كما سيتم خلال المؤتمر انتخاب رئيس جديد للاتحاد البرلماني العربي وإقرار خطة عمل الاتحاد للسنة الحالية.

كما يناقش المؤتمر تقرير عن نشاط الاتحاد البرلماني العربي ونشاط اللجنة التنفيذية، ويتم الاستماع لتقرير الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي، حول أوضاع الاتحاد وأنشطته منذ المؤتمر الثالث والعشرين، كما تتم المصادقة على تقريري الدورتين 20 - 21 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي.

يذكر أن الاتحاد البرلماني العربي هو منظمة برلمانية عربية تتألف من المجالس البرلمانية ومجالس الشورى العربية، وقد تأسس سنة 1974، ويضم حاليا ٢٢ شعبة برلمانية ، ويهدف الاتحاد إلى تعزيز الحوار والتشاور بين المجالس البرلمانية العربية والبرلمانيين العرب ، وإلى تعزيز العمل المشترك وتنسيق الجهود البرلمانية العربية في مختلف المجالات وعلى المستوى الدولي .

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مصراوي Masrawy

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