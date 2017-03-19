ليفربول يصطدم بمانشستر سيتي

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يرحل نادي ليفربول صاحب المركز الرابع برصيد 55 نقطة لمواجهة مانشستر سيتي الثالث برصيد 56 نقطة، على ملعب الاتحاد في قمة مباريات الجولة رقم 28 في الدوري الإنجليزي.

وخسر مانشستر سيتي 5 مباريات من أخر 6 خاضها أمام ليفربول في البريميرليج، بل ونجح ليفربول في الفوز بأخر 4 مباريات على التوالي وهي أفضل مسيرة للفريق أمام السيتي منذ عام 1981 عندما نجح الريدز في تحقيق الفوز على مانشستر سيتي في 7 مباريات متتالية.

ويبحث مانشستر سيتي عن تحقيق الفوز رقم 200 له في تاريخ البريميرليج على ملعبه، ليصبح ثامن فريق يصل إلى هذا الرقم، حيث حقق السيتي الفوز في 158 مباراة على ملعب الاتحاد، و41 انتصارا على ملعبه القديم مايني رود.

ولم يخسر ليفربول أخر 9 مباريات خاضها أمام الفرق الستة الأوائل في الدوري هذا الموسم، حيث حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في 4، وبدوره نجح سيرجيو أجويرو في التسجيل في جميع مبارياته الأربعة التي خاضها أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي على ملعب الاتحاد.

وعلى صعيد المدربين، نجح يورجين كلوب في التغلب على بيب جوارديولا 5 مرات سابقة في جميع المسابقات، ولم ينجح أي مدرب في التغلب على بيب أكثر من المدرب الألماني.

وفي إطار نفس الجولة يرحل مانشستر يونايتد السابع برصيد 49 نقطة لمواجهة ميدلزبره قبل الأخير برصيد 22 نقطة.

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وتشهد مواجهة اليوم مفارقة في كون مانشستر يونايتد لم يخسر في أخر 17 مباراة في الدوري، بينما لم يحقق ميدلزبره الفوز في أخر 10 مباريات وهي أطول سلسلة من عدم الخسارة وعدم تحقيق الفوز لفرق الدوري الإنجليزي.

وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي:

ميدلزبره- مانشستر يونايتد الساعة 14:00

توتنهام- ساوثهامبتون الساعة 16:15

مانشستر سيتي- ليفربول الساعة 18:30