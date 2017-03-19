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تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة

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تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة

التحرير

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأحد، طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب الصعيد نهارًا بارد في أول الليل شديد البرودة في آخره على كافة الأنحاء.

وتقل الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا تصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، وبعض مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن :

الصغرى العظمى

القاهرة 14 20

الإسكندرية 14 18

مطروح 12 17

بورسعيد 14 18

دمياط 13 18

بلطيم 14 18

الإسماعيلية 11 21

السويس 12 21

العريش 10 18

نخل 07 19

طابا 09 20

الطور 15 20

مرسى علم 16 25

الغردقة 15 24

شرم الشيخ 16 24

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رفح 09 18

كاترين 03 16

سيوة 09 21

المنيا 10 20

الفيوم 10 20

رأس سدر 11 20

أبوسمبل 14 27

وسط الدلتا 14 20

أسيوط 09 19

سوهاج 11 21

الأقصر 12 25

أسوان 14 27

شلاتين 16 25

حلايب 18 24

الوادي الجديد 10 32

قنا 11 24

نويبع 13 21

السلوم 09 18

 

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