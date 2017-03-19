أخبار عاجلة

قصة «ماريو المصري»: جاسوس استدرجته زينب إلى حبل المشنقة -
الأرصاد الجوية تكشف عن موعد تحسن حالة الطقس -
محافظ القليوبية: اعتماد 80 مليون جنيه لإنشاء محطتي مياه بكفر شكر -
الهدف الثالث لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب أغيري جوركا 2 - 3 -
تعرف على بطاقات التموين التي سيتم ايقافها أول يوليو القادم -
عاجل| مصادر: الجامعات تمنح الطلاب إجازة 3 أيام (السبت والأحد والاثنين) القادمين.. لهذا السبب -
جداول امتحانات جميع المراحل التعليمية في مطروح -
25 ألف ناخب يدلون بأصواتهم في الانتخابات التكميلية بأبو كبير -
«دفاع البرلمان» تطالب الحكومة بتقديم تشريعات لإتمام «التأشيرة الإلكترونية» -
السجيني: توافقنا مع وزير التنمية المحلية لعدم تزكية النواب قيادات الوحدات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

طفل يخرج من المستشفى لا يسمع ولا يتحدث.. ووالدته تستغيث بالسيسي

Google+ Print
طفل يخرج من المستشفى لا يسمع ولا يتحدث.. ووالدته تستغيث بالسيسي طفل يخرج من المستشفى لا يسمع ولا يتحدث.. ووالدته تستغيث بالسيسي

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أحمد محمد أحمد طفل عمره 6 سنوات كانت تأمل والدته أن يلهو ويلعب منتظرة بفارغ الصبر العام المقبل ليلتحق بالمدرسة مع باقى الأطفال فى عمره، ولكن تأتى الرياح بما لاتشتهى السفن، إذ دخل مستشفى الشاطبى مريضا بغدة على الكلى، وخرج منها لا يسمع ولا يتحدث، ليستكمل حياته فى غيبوبة تامة.

وفي البداية ناشدت والدة أحمد الرئيس عبدالفتاح السيسى بتوجيه المسئولين لتوفير العلاج لابنها واستقباله بالمستشفيات من أجل إنقاذه من الموت.

وقال والد الطفل إن ابنه مرض منذ حوالى 45 يوما بغدة على الكلى، فاصطحبته الأسرة إلى مستشفى الشاطبي بالإسكندرية، ودخل إلى العناية المركزة وبعد شهر خرج  منها لا يسمع ولا يرى  لا يتكلم  ولا يستطيع أيضا الجلوس أو المشى.

وأوضح محمد (الذى يسكن فى عزبة عشرة بمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة)، أن أحمد الآن يأكل عن طريق الخراطيم منذ 45 يوما، مشيرا إلى أنه يعمل بـ"اليومية"، فيما يحتاج طفله لمرتبه هوائية قبل أن تأكله قرحه الفراش، إلى جانب رعاية طبية والآشعة الضرورية.

شاهد أيضا

وطالب والد أحمد وزير الصحة بتوفير طبيب متخصص فى المخ والأعصاب، وتوجيهه لأي مستشفى من أجل استقبال حالة ابنه واستكمال علاجه.

وقالت الأم وهى باكية: "أنا بموت فى كل دقيقه وكل لحظة مش عارفة أعمل إيه وأروح فين وآجى منين، ياريت يقطعو من جسمى ويعطو أحمد"، مشيرة إلى أن عينيها لم تر النوم منذ مرض ابنها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
جداول امتحانات جميع المراحل التعليمية في مطروح

جداول امتحانات جميع المراحل التعليمية في مطروح

25 ألف ناخب يدلون بأصواتهم في الانتخابات التكميلية بأبو كبير

25 ألف ناخب يدلون بأصواتهم في الانتخابات التكميلية بأبو كبير

«دفاع البرلمان» تطالب الحكومة بتقديم تشريعات لإتمام «التأشيرة الإلكترونية»

«دفاع البرلمان» تطالب الحكومة بتقديم تشريعات لإتمام «التأشيرة الإلكترونية»

السجيني: توافقنا مع وزير التنمية المحلية لعدم تزكية النواب قيادات الوحدات

السجيني: توافقنا مع وزير التنمية المحلية لعدم تزكية النواب قيادات الوحدات