بعد كشف «التحرير» الإهمال.. لجنة برلمانية تزور منزل العقاد في أسوان

التحرير

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قررت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب برئاسة النائبة نشوى الديب وكيل اللجنة زيارة منزل الأديب المصرى الكبير عباس محمود العقاد اليوم الأحد، للاطلاع على الإهمال الذى تعرض له المنزل بناءً على طلب جريدة "التحرير".

وعرضت "التحرير" على أعضاء اللجنة، خلال زيارتها أسوان، حالة الإهمال والتضرر التى شهدها منزل العقاد خاصة مع إحياء الذكرى الـ53 على رحيله هذه الأيام.

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ولا تستطيع أسرة العقاد ترميم المنزل نظرا لقرار ضمه إلى أملاك التراث المعمارى فى مصر بالقرار الوزارى رقم 2650 لسنة 2007.

وفجرت "التحرير" منذ عدة أيام قضية الإهمال من قبل وزارة الثقافة ومحافظة أسوان فى تطوير وترميم منزل العقاد والذى كان من المقرر أن ينفذ خلاله مشروعا منذ نحو عام من الآن لتطويره وتحويله إلى متحف يضم التراث والمقتنيات الشخصية للأديب الراحل.

