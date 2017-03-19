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معتز عبد الفتاح: قطر دولة عميلة.. وأناشد السعودية بمقاطعتها

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معتز عبد الفتاح: قطر دولة عميلة.. وأناشد السعودية بمقاطعتها معتز عبد الفتاح: قطر دولة عميلة.. وأناشد السعودية بمقاطعتها

التحرير

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قال الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إنه يجب على الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، أن يسير على نهج شقيقة الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، في التعامل مع دولة قطر، مؤكدًا أنها «دولة عميلة في المنطقة».

وأضاف عبد الفتاح، خلال تقديمه برنامج «حلقة الوصل»، أمس السبت، عبر فضائية «أون لايف»، أن قطر ليست دولة عميلة على فقط، بل عميلة على كل دول المنطقة، وتقوم بتنفيذ أجندة إسرائيلية في المنطقة، موضحًا أنه يجب أن يكون الخلافات بين مصر والسعودية أن تكون سحابة ضيف ومرت وعدم تكرار الأسباب التي أدت إلى تلك الخلافات.

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وتابع، «لا تستحمل تعيش بدون مصر، ولا مصر تستحمل تعيش من دون السعودية، وبناشد وزيري الخارجية للدولتين ينسقوا مع بعض في كل الأمور»، مشيرًا إلى أنه ليس من اللائق أن نرى في التاريخ بأن مصر لم تتلقى الدعم المطلوب من أشقائها في محنتها وخاصة من السعودية.

وأعرب، عن تمنيته بوجود لقاء قريب بين الرئيس عبد الفتاح والملك سلمان بن عبد العزيز، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، مضيفًا أنه لا يجب أن يظهر العرب منتقسمين فيما بينهم حتى لا نعطي فرصة للغرب التدخل في شئوننا.

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التحرير

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