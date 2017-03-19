خبير تكنولوجي: تضاعف استهلاك المواطنين في «رمضان» سيزيد أزمة الدولار

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قال الدكتور أسامة مصطفى، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن 70% من إيرادات الدولة تأتي من الضرائب، كما أن بعض الدول تعتمد على الضرائب بنسبه 40% كدخلها القومي، موضحًا أن المواطن المصري يتفنن في كفية الهروب من الضرائب، مما يؤثر على التطوير في منظومات التعليم والمواصلات العامة والتأمينات وغيرها.

وأضاف مصطفى، خلال حواره ببرنامج «حلقة الوصل»، مساء أمس السبت، عبر فضائية «أون لايف»، أنه يجب على المواطنين التقليل في استهلاكهم، وخاصةً في شهر رمضان القادم، وذلك من أجل عدم زيادة الدولار، موضحًا أن استهلاكية المواطنين في الشهر الكريم تتضاعف، وبالتالي يؤثر على أسعار الدولار.

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وتابع: «عشان أجيب الياميش كده بأثر على الراجل اللي مش عارف يجيب العيش، عاوزين الدولار ينزل عشان نعيش أحسن»، مؤكدًا أن «مفتاح بلدنا في الصناعة».