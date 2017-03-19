المسلماني: انتخابات الصحفيين متحضرة.. والنقابة قلعة الديمقراطية

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أشاد الإعلامي أحمد المسلماني، بانتخابات نقابة الصحفيين، والتي أُجريت الجمعة الماضية، وانتهت بفوز عبد المحسن سلامة، بمنصب النقيب، على حساب سابقه يحيى قلاش، واصفًا الانتخابات بـ«الديمقراطية والمتحضرة».

وأضاف المسلماني، خلال برنامجه «الطبعة الأولى»، عبر شاشة «دريم»، مساء أمس السبت: «شكل ديمقراطي رائع في انتخابات النقابة، لا شتائم ولا هجوم ولا سباب ولا تسريبات، ولكنها انتخابات متحضرة في قلعة الديمقراطية في مصر»، لافتًا إلى أن «تنصيب النقيب الجديد هو تتويج له ولمسيرته الصحفية».

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تابع: «النقيب الخاسر معه كتله كبيرة جدًا من الصحفيين، وأعطت له صوتها، لكن كل الصحفيين أكدوا أنهم جسد صحفي واحد»، مؤكدًا أن جملة يحيى قلاش، النقيب السابق، أنه تحت أمر النقيب الجديد «ذهبية ومشرفة».