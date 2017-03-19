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«جلوبال تليكوم» تلغي شهادات الإيداع بالبورصة

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«جلوبال تليكوم» تلغي شهادات الإيداع بالبورصة «جلوبال تليكوم» تلغي شهادات الإيداع بالبورصة

التحرير

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تعقد «جلوبال تليكوم» القابضة، جمعية عامة غير العادية اليوم الأحد، لبحث تخفيض رأس المال المصدر من 3.04 مليار جنيه إلى 2.73 مليار جنيه عن طريق إعدام أسهم خزينة.

قالت الشركة في بيان لها أن أول من أمس آخر يوم للتعامل على شهادات الإيداع الدولية في بورصة لندن على أن يتم الإلغاء غدا.

وقررت جلوبال تليكوم في يناير الماضي، شراء أسهم خزينة بهدف دعم إلغاء برنامج شهادات الإيداع الدولية، وتخفيض رأس المال وتعظيم القيمة للمساهمين، على أن ينخفض رأسمال الشركة من 3.04 مليار جنيه إلى 2.7 مليار جنيه، بعد إعدام الأسهم.

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ووافقت لجنة القيد بالبورصة على نشر تقرير إفصاح الشركة الخاص بإعدام 524.56 مليون سهم خزينة بقيمة 304.255 مليون جنيه.

 

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التحرير

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